Qué restricciones por coronavirus hay en Madrid, Valencia, Cataluña, Galicia y resto de comunidades autónomas

Paco Vega Madrid

El fin del estado de alarma ha dejado un panorama de restricciones frente al coronavirus que es diferente según la comunidad autónoma. Así, a continuación puede hacer un repaso de las medidas que han implantando las regiones para evitar la propagación de la Covid-19. Solo dos autonomías mantienen el toque de queda autorizado por la justicia.

Las comunidades autónomas que mantienen el toque de queda

La legislación ordinaria, bajo aval judicial, permite a los gobiernos autonómicos mantener el toque de queda, los cierres perimetrales o el derecho de reunión. Así, las autonomías que se han decantado por esta opción son:

- Comunidad Valenciana: mantiene hasta el 24 de mayo el toque de queda entre las 00.00 y las 6.00 horas, la limitación de las agrupaciones o reuniones de carácter familiar y/o social a un número máximo de 10 personas y la reducción al 75% del aforo en los lugares de culto. La hostelería puede cerrar a las 23:30 horas, con un aforo interior del 50% y del 100% en el exterior.

- Baleares: mantiene el toque de queda de 23:00 a 06:00, el límite de seis personas a las reuniones en ámbito público y privado, los controles sanitarios a nacionales en puertos y aeropuertos y la reducción de aforo a la mitad en lugares de culto. Respecto a la hostelería, las terrazas podrán abrir todos los días de la semana en horario continuado -de 06.00 a 22.30 horas- y al 100% de su capacidad.

Las comunidades autónomas que pretendían mantener el toque de queda

Canarias, País Vasco y Navarra son las tres comunidades que no han recibido el aval judicial de sus tribunales superiores de justicia para mantener medidas muy restrictivas como el toque de queda o el cierre perimetral. Así, Canarias fue la primera región que ha recurrido al Tribunal Supremo, una posibilidad que ha permitido el Gobierno a través de la aprobación un un real decreto. Por el momento, las medidas que están activas en estas comunidades son las siguientes:

- Canarias: la Justicia sí que ha permitido a la comunidad restringir el derecho de reunión según la evolución de la pandemia. Así, el nivel 1 permitirá un máximo de 10 personas; nivel 2, 6 personas; nivel 3, hasta 4 personas; y nivel 4, 2 personas. Además, exigirá un test PCR o antígenos con resultado negativo a los viajeros nacionales hasta, al menos, el sábado 31 de julio.

- País Vasco: ante la negativa del tribunal de justicia del País Vasco, las autoridades sanitarias recomiendan autolimitar la movilidad nocturna entre las 23.00 horas y las 06.00 horas. Además, el horario de la hostelería, ocio y actividades culturales es hasta las 22.00 horas. El aforo en bares y restaurantes se mantiene en el 50% en el interior, no se puede consumir en barra y solo puede haber cuatro personas por mesa.

- Navarra: el tribunal de justicia de la comunidad solo ha permitido mantener la restricción en el límite de reuniones de máximo seis personas tanto en el ámbito privado como en el público. Además, el no aval al toque de queda permite a las terrazas de la hostelería abrir hasta la 01:00. Está previsto que los interiores se reabran el próximo lunes.

- Cataluña: en un primer momento la intención de las autoridades de la comunidad era mantener el toque de queda, sin embargo, ha recibido el aval judicial para limitar a seis personas las reuniones sociales y a los aforos de actos religiosos y ceremonias civiles al 50%. Respecto a la hostelería, bares y restaurantes podrán abrir ininterrumpidamente hasta las 23:00 horas.

Restricciones en el resto de autonomías: sin toque de queda y cierre perimetral

- Andalucía: ha decaído el toque de queda y cierre perimetral de la comunidad y los municipios. La hostelería ha ampliado su horario hasta la medianoche y se ha abierto el ocio nocturno hasta las 02:00. Además, el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, ha explicado que las medidas se irán relajando a medida que se incrementa el nivel de vacunados y no haya repute de contagios.

- Aragón: ha decaído el confinamiento perimetral de la comunidad y el toque de queda. Sin embargo, la comunidad podrá seguir confinando según nivel de incidencia gracias a la aprobación de la ley autonómica 3/2020. La hostelería y el comercio no esencial debe cerrar a las 22:00 horas, salvo en las zonas confinadas, donde el cierre es a las 20:00 horas. El aforo en bares y restaurante es de hasta seis personas en terrazas y cuatro en el interior.

- Madrid: ha finalizado el cierre perimetral, el toque de queda y la prohibición que limita a seis el número de personas que puedan reunirse. Respecto a la hostelería, puede abrir de 6:00 horas a 00:00 horas pero no puede aceptar nuevos clientes a partir de la 23:00 horas. También se mantiene el límite de grupos en interiores y exteriores (cuatro y seis personas respectivamente) y la prohibición de consumir en barra. Asimismo, la comunidad mantiene las restricciones y confinamientos en las áreas de salud.

- Castilla y León: ha eliminado el toque de queda y el confinamiento perimetral de la comunidad. Respecto a la hostelería, ha fijado el horario de cierre a las 00:00 de la noche. No obstante, se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes

- Asturias: ha decaído el cierre perimetral y el toque de queda. Además, los bares y restaurantes pueden abrir desde el domingo hasta la 1.00 horas.

- Cantabria: no ha prorrogado ni el toque de queda ni el cierre perimetral. Sin embargo, mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos. Además, todos los establecimientos deben cerrar a las 22:30 horas.

- Castilla-La Mancha: ha dicho adiós al cierre perimetral en la región y el toque de queda. Los establecimientos de hostelería pueden abrir hasta la una de la madrugada, los grupos de comensales pueden llegar a diez, tanto en el interior como en el exterior. El aforo es del 75% en el interior (pero sin barra) y un 100 % en el exterior.

- Galicia: no ha prorrogado el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda. No obstante, permanecen cerrados los municipios de Vilanova de Arousa y Cambados (Pontevedra), Cualedro y Laza (Ourense) y Padrón (A Coruña). Respecto a la hostelería, puede abrir hasta las once de la noche y los restaurantes hasta la una de la madrugada.

- Extremadura: ha decaído el cierre perimetral y el toque de queda. No obstante, el horario de cierre de la hostelería y locales de ocio es hasta las doce de la noche. Además, tiene un aforo del 50% en el interior y del 85% en las terrazas, con mesas de hasta 10 personas

- La Rioja: no ha mantenido ni el toque de queda ni el cierre perimetral. Respecto a la hostelería, debe cerrar a las doce de la noche y la comunidad recomienda un máximo de 6 personas y aforos entre el 50% y el 75%.

- Región de Murcia: no continua ni con el cierre perimetral ni con el toque de queda. Sin embargo, se limita la actividad no esencial desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, las reuniones sociales y familiares solo pueden ser de 6 personas.