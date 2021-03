Qué riesgo real de cuarta ola hay en España y qué restricciones habrá en Semana Santa para frenarla

Paco Vega Madrid

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado a extremar las medidas de precaución y control frente al coronavirus Covid-19 durante la Semana Santa, tiempo de festivos que invita al contacto social y la consecuente transmisión del virus. Lo cierto, la incidencia acumulada ha comenzado a subir en España (sin tener en cuenta el efecto puente de San José) y los países de nuestro entorno (menos Portugal) ya están sumidos en la cuarta ola del Covid-19.

La incidencia acumulada en España ha comenzado a subir

El pico de la tercera ola del Covid-19 se produjo en España el pasado 27 de enero, con una incidencia acumulada de 900 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Desde entonces, ese dato ha descendido hasta el comienzo de semana, momento que se produjo el cambio de tendencia con una incidencia de 129,55 casos. Un dato que va en ascenso y se situó este jueves en 134 casos por 100.000n habitantes.

Incidencia acumulada por Comunidades Autónomas

La Comunidad Valenciana se afianza como la única por debajo del nivel de riesgo de 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, ya que esta en los 28,7 casos. Le acompañan con descensos de su incidencia la Región de Murcia (54,4), Castilla-La Mancha (77,8), Cataluña (171,8) y Ceuta (250).

Sin embargo, empeoran las demás autonomías, con Madrid a la cabeza, que arroja 235,2, seguida del País Vasco (206,2), Navarra (200,7) y Asturias (161). Otras comunidades que están registrado aumentos están Baleares (52,3), Galicia (33,6), La Rioja (93,4), Extremadura (94,5) y Cantabria (102,5), Castilla y León (112,5), Andalucía (121,5), Aragón (132,8) y Canarias (139,5).

Presión hospitalaria por CCAA

Son ocho las autonomías que superan la media nacional de camas ocupadas en las UCI por enfermos covid situada en 18,62%: Madrid (34%); Cataluña (31,8), Asturias (23,62), Aragón (22,46); Castilla y León (21,7); Ceuta contabiliza 52,9 y Melilla, 23,5. En el extremo opuesto está Extremadura como la que menos pacientes de coronavirus tiene en sus UCIs, el 4,3%, seguida de Galicia (5,1 por ciento), Baleares (8,1) y Murcia (8,4).

Europa ya está en la cuarta ola del coronavirus

En Europa, a fecha 25 de marzo, la mayoría de países de nuestro entorno, salvo Portugal con 66,5 casos, tienen incidencias acumuladas mayores a las de España: Francia (619,7), Italia (526,0), Alemania (217,1) y Reino Unido (117,0). Recordar que la de España está en 134,1 caos por cada 100.000 habitantes.

Cuáles son las restricciones de Semana Santa

La gran mayoría de las Comunidades Autónomas han comenzado a aplicar a partir de esta medianoche sus restricciones de cara a la Semana Santa. No obstante, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado que los gobiernos autonómicos podrán endurecer aún más las medidas como ampliar el cierre perimetral de sus territorios o ampliar el toque de queda a las 22.00 horas y el cierre de la actividad no esencial. Así, muchos presidentes autonómicos han avisado que no descartan modificar las restricciones para endurecerlas de cara a estas fechas.

- Andalucía: en este territorio, estas restricciones están vigentes desde el pasado 19 de marzo y estarán hasta el 9 de abril. Aquí, se establece el cierre perimetral de la región y a nivel provincial (y el de los municipios con más de 500 casos de incidencia acumulada); el toque de queda está entre las 23,00 horas hasta las 6,00 horas; el comercio, la hostelería y los servicios cierran a las 22,30 horas y el número máximo de personas que se pueden reunir en exterior es de seis, y cuatro en interior.

- Aragón: mantiene el confinamiento perimetral de la comunidad recogido en el documento consensuado con las CCAA y Sanidad; el toque de queda entre las 23,00 horas y las 06,00 horas y máximo seis personas se pueden reunir en espacios abiertos y cuatro en cerrados.

- Asturias: se mantiene el cierre perimetral hasta el final del estado de alarma, el toque de queda de 22,00 horas hasta las 06,00 horas. Las reuniones de un máximo de seis personas en espacios abiertos y cuatro en cerrados, y en los domicilios solo se pueden reunir los convivientes.

- Baleares: se cierra perimetralmente la comunidad balear, se permite la movilidad entre islas pero se exige una prueba diagnóstica negativa, las reuniones sociales de cuatro personas en lugares cerrados y de seis en lugares abiertos, se cierra el interior de bares y restaurantes, y el toque de queda entre las 22,00 y las 06,00 horas. Estas medidas estarán vigentes hasta el 11 de abril incluido.

- Canarias: también habrá cierre perimetral de la comunidad, se permite viajar entre islas con una prueba diagnóstica negativa, no se pueden reunir más de 4 personas y el toque de queda está entre las 23,00 y las 06,00 horas.

- Castilla y León: también está el cierre perimetral de la región, el toque de queda entre las 22,00 horas hasta las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

- Castilla- La Mancha: en esta región, las medidas se aplicarán hasta el 10 de abril y consisten en el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 23,00 hasta las 07,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

- Cantabria: las medidas se aplican hasta el 10 de abril, y consisten en el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 23,00 hasta las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

- Cataluña: Aquí, se mantiene el confinamiento perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 22,00 hasta las 06,00 horas, el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados, y los bares abren desde las 07,30 hasta las 17,00 horas.

- Extremadura: en esta región, las medidas se aplicarán hasta el 9 de abril y consisten en el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 23,00 hasta las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

-País Vasco: aquí, además del cierre perimetral también existe cierre municipal. El toque de queda está entre las 22,00 y las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden reunir es de cuatro.

- Galicia: en esta región, las medidas se aplicarán hasta el 9 de abril y consisten en el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 22,00 hasta las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

- La Rioja: en esta región, las medidas se aplicarán hasta el 10 de abril y consisten en el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 23,00 hasta las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

- Madrid: votó en contra de este documento de restricciones de Semana Santa y de hecho lo recurrió ante la Justicia, si bien finalmente lo aplicará. De este modo, se cerrará la comunidad y se mantienen las Zonas Básicas de Salud, el toque de queda está entre las 23,00 y las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

- Murcia: en esta región, las medidas se aplicarán hasta el 9 de abril y consisten en el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 23,00 hasta las 06,00 horas, y el máximo de personas que se pueden juntar es de cuatro.

- Navarra: tiene el confinamiento perimetral de la región, el máximo de personas que se pueden reunir es de cuatro en lugares cerrados y seis en abiertos y el toque de queda se sitúa entre las 23,00 a las 06,00 horas. Estas medidas estarán vigentes hasta el 9 de abril y el Ejecutivo foral no descarta endurecerlas durante las vacaciones.

- Comunidad Valenciana: en esta región, las medidas se aplicarán hasta el 9 de abril y consisten en el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda entre las 22,00 hasta las 06,00 horas, el máximo de personas que se pueden juntar es de cuatro en lugares públicos, y los bares solo pueden abrir hasta las 06,00 horas.