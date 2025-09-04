Planea dar la vuelta al mundo en motocicleta y se la roban tras recorrer 17 países: "Era mi casa, mi sueño, mi todo como viajero"

Para algunos, viajar es mucho más que una afición, es una forma de vida. Hay miles de personas que prefieren la incertidumbre de la carretera a la comodidad de un hogar fijo, hasta el punto de convertirse prácticamente en nómadas modernos que recorren el mundo en cualquier vehículo. Eso supone enfrentarse a desafíos constantes y asimilar que, en cualquier momento, puede truncarse el trayecto con el que llevan años soñando.

Cuando alguien se propone el reto de dar la vuelta al mundo en autocaravana, coche o motocicleta, tiene que estar preparado para cruzar países poco seguros, con carreteras en mal estado y sin apenas comunicación. De hecho, por muy bien que salga todo, siempre es normal llevarse algún susto. Lo que es menos habitual es perderlo todo en un país que, a priori, es seguro. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Yogesh Alekari, un amante del motor y creador de contenido al que le han robado su motocicleta en Reino Unido.

Robado a 24.140 kilómetros de casa

Yogesh Alekari es un motociclista de 33 años y origen indio que ha recorrido más de 47 países a lo largo de su vida y que fue galardonado con el Récord Mundial de Excelencia por su papel en la unión de culturas a través de sus expediciones. Además, crea contenido en Instagram bajo el nombre de @roaming_wheeels, donde acumula 188 mil seguidores.

Recientemente se marcó el objetivo de dar la vuelta al mundo con su KTM 390 Adventure. El viaje comenzó el 1 de mayo, y las primeras semanas transcurrieron sin problema. Tras cruzar 17 países, entre ellos Irán, Uzbekistán, Kazajstán, Alemania y Francia, llegó a Reino Unido. Fue en las islas británicas su historia se comenzó a truncar, tal y como recoge la BBC. Y es que cuando llegó a Nottingham, una ciudad del centro de Inglaterra, aparcó su motocicleta para ir a desayunar, y al regresar a por ella se llevó la peor noticia posible: se la habían robado.

"He viajado desde la India hasta aquí y pasé por lugares como Irán y Turquía, que la gente decía que no eran seguros, pero allí me sentí seguro. La gente me advirtió sobre el Reino Unido, pero pensé que estaba lejos de Londres y que estaría bien en Nottingham", comenta un Yogesh Alekari que está compartiendo su historia a través de sus redes sociales. Por si fuera poco, dentro de la motocicleta guardaba todas sus pertenencias, entre ellas un MacBook, un teléfono móvil de repuesto, dos cámaras y su pasaporte. Sin contar el vehículo, el valor estimado de la pérdida es de unos 17.000 euros.

Cómo ocurrió

El protagonista explica que aparcó la motocicleta en un barrio tranquilo y la aseguró con llave: "Era una zona concurrida con niños jugando, así que pensé que parecía un lugar seguro". Desde que abandonó el vehículo hasta que regresó había pasado una hora, tiempo suficiente para que los ladrones se llevasen todo lo que tenía el viajero. "Me derrumbé y empecé a llorar cuando me di cuenta de lo que había pasado", añade en uno de sus vídeos.

Rápidamente llamó a la policía, pero para su sorpresa solo le enviaron el número de teléfono de una agencia de investigación y le dijeron que esperase en el parque, aunque los agentes nunca llegaron. Por otro lado, la policía de Nottinghamshire dijo que los equipos estaban investigando, pero hasta el momento no han podido localizar la motocicleta.

"Era mi todo como viajero"

"Me robaron la moto, pero esto no era sólo una moto: era mi casa, era mi sueño, era mi todo como viajero", declara el motorista. Después de Reino Unido, Alekari planeaba ir hasta España para cruzar a Marruecos y recorrer África. Asegura que este viaje era su sueño y que había gastado mucho dinero para llegar hasta Inglaterra, por lo que no quiere parar ahora. Por el momento, sigue inmerso en una lucha contrarreloj por encontrar su vehículo y todas sus pertenencias.