El Papa León XIV recibe una moto BMW personalizada como regalo: la bendice y la firma para destinarla a una subasta solidaria

Los Jesus Bikers son un grupo de motociclistas únicos en el mundo. Además de las barbas largas, los pañuelos en el cuello y las chaquetas de cuero, se caracterizan por vestir ropa llena de simbología cristiana, como imágenes sagradas, tatuajes bíblicos o crucifijos. Esta organización de moteros cristianos se fundó en Schaafheim, Alemania, hace más de una década, y desde entonces recorren las carreteras de medio mundo para recaudar fondos destinados a fines benéficos.

En definitiva, quieren unir la pasión por las dos ruedas con la fe cristiana, y en su último viaje han acercado ese espíritu hasta la Ciudad del Vaticano. Tras una peregrinación de tres días en los que cruzaron buena parte de Europa, los Jesus Bikers aparcaron sus motocicletas en la Santa Sede para saludar y obsequiar al Papa León XIV después de su audiencia general del pasado miércoles 3 de septiembre.

Una BMW de regalo

Los motoristas le dieron al Sumo Pontífice un regalo tan llamativo como poco habitual: una BMW R 18 de color blanco y personalizada con el escudo papal. Tras recibir la ofrenda, el Papa León XIV se subió a la motocicleta para sacarse algunas fotos. Posteriormente, la firmó con un rotulador permanente y la bendijo mientras le rodeaban los allí presentes.

Tal y como informan desde Vatican News, será donada a las Obras Misionales Pontificias (Missio) en Austria para luego ser subastada. Todos los ingresos de la venta se destinarán a financiar la construcción de una escuela en un pueblo de la diócesis de Ihosy, en Madagascar. Concretamente, será subastada el 18 de octubre en Múnich.

El director de Missio Austria, Karl Wallner, explicó a Catholic News Agency que el objetivo del viaje era "ayudar a los más pobres de los pobres". Añadió que quieren devolver la dignidad a los niños de la isla de Madagascar, que en lugar de ir a la escuela "son explotados para trabajar en las minas de mica o en los talleres, arriesgando sus vidas por el contacto continuo con sustancias tóxicas".

Más detalles

La relación de los Jesus Bikers con el Obispo de Roma no es algo nuevo. El Papa Francisco fue miembro honorario de la asociación y también recibió un obsequio por su parte. En su caso, recibió dos motocicletas Harley-Davidson y una chaqueta de motocicleta en 2013. Al igual que ocurrirá con la BMW R 18, todos los regalos se pusieron a subasta y sirvieron para recaudar 300.000 euros, que fueron donados a una organización benéfica de Roma.