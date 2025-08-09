El Papa León XIV desciende por línea materna de Isla (Cantabria), según un estudio

Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Arnuero al Centro de Estudios Montañeses ha certificado que el Papa León XIV desciende por línea materna de la localidad cántabra de Isla, como publicó el pasado mes de junio el periódico The New York Times.

El documento da por "fiable, con toda seguridad, las quintas primeras generaciones y, por las fuentes consultadas, también la sexta". Así lo concluye el estudio tras comprobar que las fechas de los dos bautismos sacadas de las partidas de los libros de bautizados de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa "son coincidentes" con el Expediente de la Orden de Caballero de Santiago del Contador Diego de Arana Isla.

De esta forma, es "rigurosamente cierto" el resultado de la investigación realizada por The New York Times, que señalaba que cuatro de los tatarabuelos del Papa de undécima generación eran hidalgos de Isla, ha indicado el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, en declaraciones a esta agencia.

Así, tras certificar la vinculación del Papa León XIV con la localidad de Isla, el Consistorio está a la espera de que se nombre el nuevo nuncio en España para, a través de él, enviar una invitación al Pontífice para que visite el municipio.

Lo que sí ha hecho ya el Ayuntamiento es enviar una carta a los gobiernos de España y de Cantabria para indicarles que, si el Papa viene a España, el municipio le va a invitar a Isla.

Asimismo, el Pleno de Arnuero acordó el pasado 10 de julio realizar un reconocimiento oficial a su Santidad mediante la designación de una calle, plaza o espacio público con su nombre, o con un homenaje, dado el "notable interés" que suscita entre los vecinos.

El estudio ha sido realizado de forma gratuita por María José Lavid, miembro del Centro de Estudios Montañeses, y con máster en Genealogía, Heráldica, Derecho Nobiliario y Premial.

Las raíces del Pontífice

El Papa León XIV

León XIV fue elegido en un cónclave y presentado públicamente el 8 de mayo de 2025, tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril. The New York Times investigó las raíces del nuevo Pontífice e identificó a más de 80 de sus antepasados, de los cuales 40 proceden de Francia, 24 de Italia y 21 de España, entre ellos de Isla, según un censo de 1573 de esta localidad.

En el caso de España, lo más atrás que ha podido llegar en sus raíces ha sido hasta la España del siglo XVI por parte de la madre del Sumo Pontífice.

Según esta investigación, uno de los nietos de sus tatarabuelos fue Diego de Arana Valladar, capitán de mar y tierra de la Real Armada que pasó años luchando contra los corsarios neerlandeses que intentaban apoderarse de las posesiones coloniales portuguesas en América.

Éste tuvo un hijo, Diego de Arana Isla, que tenía 9 años cuando murió su padre. Viajó por todo el mundo en el ejército español, primero a Panamá, donde sirvió como capitán de artillería.

A través de la hermana de Diego, el Papa León XIV está emparentado con Antonio José de Sucre, el héroe de la Batalla de Ayacucho, que contribuyó a la derrota del colonialismo español en América Latina.

Diego se estableció en Cuba hacia 1663, como contador de la Hacienda Real y murió allí en 1684. La familia siguió en Cuba, país en el que nacieron cuatro generaciones de la línea materna del Pontífice, concretamente en La Habana.

Además, el estudio señaló que al menos cinco generaciones de antepasados del padre del Papa nacieron en Sicilia, incluido el abuelo de León XIV, Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito, en 1876 que se cree que emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX.

De hecho, la investigación indicó que éste estuvo a punto de ser sacerdote, pero no pudo hacer los votos y prefirió casarse e incluso tuvo una amante, Suzanne Louise Marie Fontaine, nacida en Francia y que también emigró a Estados Unidos una década después que Salvatore.

De esta relación extramatrimonial nacieron dos hijos fuera del matrimonio, Jean, tío del Pontífice, y Louis, padre del Papa. Ambos recibieron el apellido de soltera de su abuela: Prévost. Es por ello por lo que el Papa tiene apellido francés a pesar de que los antepasados de su abuelo paterno eran casi todos italianos.