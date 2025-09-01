Los pequeños triángulos en los neumáticos tienen una función más importante de lo que piensan los conductores

En los vehículos modernos nada está ahí por casualidad. Desde el motor hasta los componentes más pequeños, todo tiene una función pensada para aumentar la eficiencia del sistema, mejorar la experiencia al volante y, sobre todo, reforzar la seguridad del conductor. Y es que hasta los detalles más discretos pueden marcar la diferencia en la carretera y alargar la vida útil del coche.

Uno de esos detalles está en las ruedas. Aunque los conductores apenas se fijan en ellos o ni siquiera saben que existen, los pequeños triángulos marcados en los neumáticos son más útiles de lo que a simple vista puede parecer. De hecho, cumplen una función que conviene conocer para conducir con seguridad y cuidar el coche.

Esta es su función

Pueden parecer una simple marca de fabricación o señales que están en la rueda por casualidad, pero los triángulos de las ruedas sirven para saber cuándo hay que cambiar el neumático. La clave es que indican el lugar en el que están los topes o testigos de desgaste, unos pequeños indicadores de la banda de rodadura que señalan cuando se ha alcanzado la profundidad máxima.

En otras palabras, el triángulo señala dónde están los topes, que si están al mismo nivel del dibujo del neumático quiere decir que se deben cambiar, tal y como indica el experto en automoción Sam Ugalde. No es un detalle menor, ya que una rueda desgastada es una rueda sin capacidad de agarre, que aumenta la distancia de frenado y la posibilidad de sufrir reventones.

Detectar una rueda desgastada

Más allá de ser una amenaza para el conductor y para el resto de usuarios de la vía, un neumático desgastado es una infracción que se castiga con 200 euros de multa por cada rueda en mal estado. De ahí que sea crucial cambiarlas antes de que sea tarde. Además de los testigos de desgaste, existen otros métodos para conocer su estado, como por ejemplo introducir una moneda de un euro en las hendiduras y comprobar si la parte dorada queda cubierta. Si eso ocurre, es el momento de realizar la sustitución.