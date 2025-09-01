Los conductores podrán ir a 150 km/h en autopista: el nuevo límite de velocidad que se aplica en Europa a partir de este mes

Para garantizar la seguridad vial y la libre circulación en todos sus estados miembros, la Unión Europea establece una serie de normas comunes que todas las naciones de la comunidad deben acatar. Entre estas reglas generales encontramos las más básicas, como la obligatoriedad del cinturón de seguridad, la prohibición de utilizar un teléfono móvil o el deber de instalar dispositivos de retención para niños.

Sin embargo, cada Estado miembro tiene la capacidad de establecer sus propias reglas, por lo que realmente las carreteras de cada país son un mundo. El mejor ejemplo está en las autopistas. En muchos lugares como Bélgica, Portugal, Suiza y por supuesto España, el límite es de 120 km/h, mientras que en otros tantos países como Italia, Francia, Grecia o Austria es de 130 km/h. Por no hablar de Polonia, donde los coches pueden circular a 140 km/h, o Alemania, país en el que en algunos tramos de autopista no existen límites de velocidad.

Nuevo límite de 150 km/h

Tal y como indica el ADAC, el club automovilístico más grande de Europa, República Checa va a implementar un nuevo límite de velocidad en autopistas de 150 km/h. Hasta ahora, la normativa checa establece que el tope máximo es de 130 km/h, pero pronto se permitirá a los conductores circular a 150 km/h como parte de un proyecto piloto.

Esta nueva regla afectará a la autopista D3 que conecta Praga (República Checa) con Liz (Austria). Concretamente, a un tramo de 50 kilómetros entre Ceské Budejovice y Tábor. Actualmente se está modificando la señalización y añadiendo carteles de 150 km/h, y las autoridades de República Checa esperan que las pruebas comiencen a finales de septiembre.

Más detalles

El objetivo de esta decisión es mejorar la fluidez del tráfico y garantizar una conducción eficiente, pero para mantener la seguridad se mantendrá el límite de 130 km/h si hay condiciones como lluvia o niebla. Es decir, el nuevo límite solo será viable cuando haga buen tiempo y haya poco tráfico. En caso de que la prueba transcurra con éxito, se planea aumentar el límite también en otras vías como la D1 hasta Ostrava y de la D11 cerca de Hradec Králové.