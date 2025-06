Tecnología de Toyota para fabricar saunas

Una ciudad y un fabricante finlandeses han llamado a la puerta de Toyota para usar la combustión de hidrógeno para hacer saunas más ecológicas.

"Con lo que costó cambiar las calderas de carbón en las comunidades de vecinos, volver a pasar de la caldera de gasóleo al gas natural, ahora llega la aerotermia… y resulta que una ristra de países ya piensa en cambiarlo todo por una economía del hidrógeno", pensará más de uno. Lo llaman progreso. Uno de los grandes fabricantes de saunas finlandesas, Harvia, cree que puede hacerlas más sostenibles utilizando hidrógeno. Y han llamado a la puerta de un especialista como Toyota.

Calor y vapor de agua

La combustión del hidrógeno no genera CO2, lo único que expulsa por el escape es vapor de agua. Y depende de cómo se realice la combustión, puede que incluso sin contaminantes, como podrían ser NOx. Por supuesto, de la combustión se libera calor. Así, de partida, el hidrógeno parece ideal para el concepto de una sauna: aire calentado y vapor de agua. Según el fabricante de saunas, "ofrece una atractiva alternativa a los métodos de calentamiento tradicionales".

El calentador a base de combustión de hidrógeno canaliza las llamas y el aire caliente a través de las piedras de la sauna, para que se expanda por el habitáculo. Exactamente, como haría el concepto de sauna tradicional.

Aparencia similar a cualquier calentador de sauna: el ingenio se encuentra tras la pared

Como el manejo del hidrógeno y la combustión no resulta sencillo, parece lógico que en Harvia hayan acudido a Toyota, con décadas de investigación y dos generaciones de coches de serie en la calle movidos por hidrógeno, el Toyota Mirai. "No podríamos haber considerado usar pronto el hidrógeno como fuente de energía limpia de no haber contado con un socio de confianza", según el responsable técnico de la empresa.

No han explicado en detalle cómo serán los calentadores, de dónde vendrá el hidrógeno, cómo se almacena o alimenta la sauna con él, pero los primeros pasos del camino están dados. Quienes acudan al rally de Finlandia a finales de julio, además de los WRC, podrán ver las saunas en directo, anuncia el fabricante.