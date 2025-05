Juan José, mecánico: "Este es el motivo por el cual cuando vas al taller por un presupuesto cerrado se convierte en algo variable"

Una de las principales dudas que le surge a cualquier conductor cuando lleva el coche al taller para la reparación de un avería o la realización de un mantenimiento periódico es cuánto costará la reparación y si esta será de calidad.

Habitualmente, los propietarios del vehículo pregunta al mecánico en cuestión sobre cuál va a ser el precio aproximado del servicio, aunque siempre existe la incertidumbre de si surgirán o no problemas adicionales que hagan que la cantidad aumente.

Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, @talleresebenezer en TikTok, explica el motivo por el que "cuando vas al taller por un presupuesto cerrado se convierte en algo variable".

¿Por qué cambia el presupuesto?

"Este tubo, por ejemplo, de plástico se supone que debería de tener cierta elasticidad, cierta flexibilidad. Lleva 20 años montado en el coche y del calor, frío, calor y frío llega un momento en el que en vez de ser flexible, se va partiendo", comienza explicando el mecánico.

Al reparar una pieza defectuosa, los mecánicos pueden encontrarse con que otras partes del coche están tan dañadas que acaban rompiéndolas durante la intervención. Lo mismo que le ocurrió a Juan José con aquella pieza en mal estado puede suceder con frenos o correas muy desgastadas: al intentar desmontarlas o ajustarlas, su debilidad provoca roturas adicionales. Así que, aunque acudas al taller para un fallo concreto, el diagnóstico puede derivar en averías colaterales debidas al desgaste previo de otras piezas.

"Hay cositas que se van partiendo. No porque no sepan (los mecánicos), no porque hagan las cosas deprisa y corriendo, que habrá de todo, pero es que muchos de los técnicos simplemente por el hecho de tocar, se parte", comenta Juan José.

Obligaciones de un presupuesto

Ahora, cualquier cambio en el precio acordado exige un consentimiento claro y por escrito de ambas partes (art. 1.258 Código Civil). Por tanto, como propietario, debes exigir siempre al taller una comunicación documentada antes de aceptar variaciones en el presupuesto.

En caso de que el presupuesto supere el precio aceptado, deberás seguir los siguientes pasos:

Solicita explicaciones detalladas: pide al taller que justifique por escrito las causas del incremento. Revisa el presupuesto original: comprueba si se trata de un "presupuesto cerrado" (importe fijo) o "abierto" (presupuesto orientativo). Negocia o reclama: si no diste tu aprobación al aumento, intenta llegar a un acuerdo o exige un reembolso parcial. Conserva la documentación: guarda el presupuesto, las facturas y cualquier correo o mensaje que acredite la comunicación con el taller. Presenta una reclamación formal: dirígete primero al taller por escrito; si no hay solución, acude a la Junta Arbitral de Consumo. Consulta a asociaciones de consumidores: podrán asesorarte y acompañarte en todo el proceso.

Asimismo, la normativa de protección al consumidor obliga al taller a proporcionarte un presupuesto detallado antes de iniciar cualquier reparación. Si no lo hace, puedes usar ese incumplimiento como base para tu reclamación: la factura final debe corresponderse estrictamente con los servicios efectivamente prestados y su importe razonable.