Seat, Envision y Mercedes-Benz copan la mitad de las ayudas de los Perte VEC

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, también conocido como Perte VEC, ha sido uno de los que más ediciones ha tenido y por el que más proyectos se han presentado por parte de la industria automovilística.

Hasta la fecha se han convocado tres ediciones de este proyecto y aún queda una convocatoria más que contará con 1.250 millones de euros, la cual está previsto que llegue a lo largo del segundo semestre del presente año. Lo cierto es que tras casi dos ediciones casi completados (tan solo falta por resolver la parte de la cadena de valor del Perte VEC II), el listado de empresas más beneficiadas por estos fondos se resume en cinco: Seat, Envision, Mercedes-Benz, Stellantis y Renault.

Entre estas cinco compañías acaparan el 69,8% de los 1.809,8 millones de euros en fondos que se han repartido hasta la fecha por parte del Ministerio de Industria. Este monto incluye los 792,8 millones repartidos en la primera edición del Perte VEC. Asimismo, se incluyen los 609 millones de la sección dedicada a la parte de baterías del segundo Perte VEC y los 408 millones que se han repartido en la sección dedicada a la cadena de valor de la segunda edición del Perte VEC, de la cual aún quedan por conocerse alguna que otra resolución.

Los proyectos de las empresas más beneficiadas por las ayudas del Perte VEC

Las cuantías más voluminosas fueron otorgadas a Seat. El proyecto de la compañía perteneciente al Grupo Volkswagen logró 357 millones de euros para electrificar las factorías de Landaben (Pamplona), Martorell (Barcelona) y para levantar una gigafactoría en Sagunto (Valencia). Es cierto que la automovilística logró en un primer momento 397 millones de euros, aunque el presupuesto financiable del proyecto cayó desde los 1.037 millones hasta los 793,5 millones de euros tras presentar los avales bancarios. En total, las ayudas recibidas por Seat suponen el 21% del total de los fondos repartidos por Industria hasta la fecha.

Tras la automovilística con sede en Martorell, el siguiente proyecto que acapara las inversiones más elevadas es Envision. El proyecto de la compañía china consiste en levantar una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres). El presupuesto financiable de la compañía ascendía hasta los 1.311,7 millones de euros e Industria otorgó 300 millones de euros a este proyecto. De este monto, 200 millones corresponden a subvenciones y otros 100 millones corresponden a préstamos, los cuales tienen un tipo de interés del 2,99% y un plazo de amortización de 10 años, con tres de carencia. Así, el proyecto de Envision ha acaparado el 17,6% de las ayudas del Perte VEC.

El podio lo cierra Mercedes-Benz. La automovilística alemana se ha presentado a las dos convocatorias del Perte VEC. En la primera edición logró 159,3 millones para transformar hacia la electromovilidad su fábrica alavesa de Vitoria. El grupo alemán, por su parte, confirmó su inversión superior a los 1.000 millones de euros. Pero en el segundo Perte VEC, la compañía presentó un proyecto en la parte de la cadena de valor del vehículo eléctrico por el que logró 129,6 millones para la producción en Vitoria de vehículos comerciales de alta gama. Pese a que estas ayudas aún han de ser confirmadas por Industria, Mercedes-Benz ha logrado hasta la fecha un total de 288,9 millones de euros, lo que supone el 17% de los fondos de las dos ediciones del Perte VEC.

Stellantis y Renault, pendientes

Solo con esas tres compañías, los fondos destinados hasta la fecha suponen el 52% del total. Pero hay otros dos consorcios que están pendientes de recibir más fondos por parte de Industria. Se trata de Stellantis y del Grupo Renault. De hecho, ambos consorcios han recibido nuevos fondos tras haber presentado alegaciones en la cadena de valor de la segunda edición del Perte VEC.

En el caso de Stellantis, el grupo francoitaloamericano ha sido el que más proyectos ha presentado en las dos ediciones del Perte VEC, con un total de ocho. Hasta la fecha, el grupo surgido de la fusión de los consorcios PSA y FCA ha logrado 207 millones de euros del Perte VEC, el 11,4% del total de los fondos distribuidos. Dichas ayudas están destinadas a electrificar las tres factorías españolas (Vigo, Zaragoza y Madrid). No obstante, también recoge una importante inversión por parte del grupo que capitanea Carlos Tavares. Se trata de uan gigafactoría de baterías que estará ubicada en Figueruelas (Zaragoza). En un primer momento, para este proyecto se otorgaron 55,6 millones, una cifra que el grupo reconoció que "no cumplía con sus expectativas". No es de extrañar teniendo en cuenta la importante inversión de capital que se requiere a la hora de levantar una fábrica de baterías desde cero. Pese a ello, tal y como adelantó este diario a finales de 2023, el grupo automovilístico se apoyaría en el gigante chino de batería CATL a la hora de acometer semejante desembolso. Y lo harán con el objetivo de producir baterías con químicas de ferrofosfato de litio (LFP).

En el caso del Grupo Renault, el consorcio automovilístico francés ha aumentado las partidas tras haber presentado alegaciones a Industria para fabricar un modelo completamente eléctrico en su planta de Palencia, tal y como adelantó elEconomista.es el pasado mes de mayo. La multinacional francesa percibirá 67,2 millones de euros para el desarrollo, diseño y fabricación de un modelo del segmento C-SUV eléctrico en la factoría palentina de Villamuriel de Cerrato. En total, el grupo ha recibido 110,6 millones de euros, dado que también percibió fondos para el ensamblaje de baterías en las factorías de Palencia y Valladolid en la sección . Esto supone el 6,1% de los fondos repartidos en las dos ediciones del Perte VEC. Pese a que el polo de electrificación del grupo francés está situado en Francia y el de hibridación en España, fuentes del consorcio aseguraron a este medio que "la compañía está preparando todas sus fábricas en los distintos países para las producciones del futuro y las plantas españolas están también dentro de este dinámica".