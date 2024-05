Lynn Calder (Ineos): "La electrificación como estrategia, sin plan de acción, no funcionará"

En una reunión con periodistas, la CEO de Ineos, Lynn Calder, manifestó que, sin una transición suave multienergía a la descarbonización, desaparecerán los coches europeos asequibles y los fabricantes buscarán vender fuera de Europa.

Calder acaba de regresar de unas conferencias anuales sobre automoción y menciona que ahora "mucha gente de aquella sala ahora comparte" la misma visión que ella les transmitía hace un año. Y esa visión no es nada optimista sobre el coche eléctrico y la prohibición de la combustión en 2035. Lo dice de muchas maneras, como la frase que recoge el titular, pero básicamente reprocha a los políticos haber puesto un objetivo temporal, pero sin haber establecido la manera de alcanzarlo. "Nosotros queremos que funcione, queremos alcanzar los objetivos de descarbonización y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades del conductor".

El problema es que los compradores no están comprando coches eléctricos y la legislación por CO2 también está limitando otras ventas: "escuché a dos fabricantes y coincidimos plenamente en que, si la situación no nos permite vender en Europa, no vamos a pagar multas, existe un enorme mercado en Estados Unidos, y en nuestro caso, en África, en Australia y en China. En menos de un año nos hemos lanzado en 45 países y son mercados grandes e importantes. Si la gente no compra coches en Europa otros mercados se beneficiarán. Y los conductores estirarán la vida de sus coches de combustión más tiempo, coches bastante menos eficientes, y los coches nuevos movidos por motores de combustión comenzarán a ser demasiado caros también para el conductor normal".

Existen muchos países y aplicaciones donde los motores de combustión seguirán siendo necesarios en 2035, según Calder

Tendrán eléctrico y con autonomía extendida

La situación de Ineos es muy particular, solo comercializa un todoterreno "puro y duro", el Grenadier, con una variante "pick-up", Quadramaster. Ineos Automotive es una empresa británica nueva -nos corrige cuando la calificamos de pequeña, porque simplemente está comenzando-, y en la actualidad tiene más presencia internacional que muchos fabricantes grandes. Recientemente desvelaron un tercer vehículo, que lanzarán en 2027, el Ineos Fusilier. También será todo terreno, algo más pequeño, con una concepción más moderna, dado que se basa en una plataforma eléctrica con batería. Esa sería su demostración de "buena voluntad" hacia la electrificación y que están comprometidos con ella.

Están en conversaciones con varios suministradores para dotar al Fusilier de un pequeño motor de combustión capaz de generar electricidad para las baterías, que también serían más pequeñas y económicas, con una química especial para cargas/descargas muy repetidas. De este modo, este eléctrico de autonomía extendida "sería cien por cien propulsión eléctrica, y habremos quitado un cien por cien de ansiedad" por temer quedarse sin batería. Y conseguirían, según sus cálculos, entre un 70 y 80% menos de emisión de CO2, "eso sí que sería una fantástica opción de transición, aunque según las normas actuales, en 2035 estaría prohibido, como todos los híbridos".

El Fusilier, el tercer vehículo de Ineos, será eléctrico de baterías, pero se centrarán en la versión de autonomía extendida, con un generador eléctrico de combustión

Más adelante, también habrá un cuarto modelo, que se producirá en Hambach (Francia), en la que fuera planta de Smart y en la que podrán volver a producir para Smart en el futuro. Se trata de una ubicación ejemplar en cuanto a descarbonización, dado que la emisión de CO2 en fabricación es nula, por nutrirse de electricidad de las nucleares. Esta debió de ser una razón de peso para abandonar los planes iniciales de producir en su país, en Gran Bretaña.

Calder piensa que, en el camino a la descarbonización como está planteado, Europa tiene mucho que perder

El coche pequeño será chino

Con la misma forma de pensar fuera de la caja han presentado un prototipo de hidrógeno sobre su Grenadier, que considera un ejemplo perfecto de adecuación entre el tipo de vehículo y el uso que le dan sus conductores. Se ha desarrollado bajo su mandato y simboliza su creencia en una descarbonización multienergía de la movilidad, lejos del camino único del eléctrico de batería. Estima que, de haberlo dotado de baterías habría triplicado los costes del Grenadier de combustión. "Por eso los coches eléctricos son cada vez más grandes, para que valga la pena al fabricante pagar ese sobrecoste, desarrollar esas plataformas, lo que significa que el coche pequeño asequible va a dejar de existir entre los fabricantes europeos. Ciertamente,vendrán de China". El aviso está servido.

Por supuesto, Calder duda del eléctrico de baterías como solución única, que tiene un rol, "un caso de uso en desplazamientos cortos, donde trabajan realmente bien", pero el mundo es enorme y las necesidades son variadas. "Conozco muchos casos de propietarios de eléctricos, que tienen un segundo coche para viajar". También duda de las emisiones netas de CO2 del eléctrico. "¿Quién dice que son cero?". Sus portavoces nos muestran en gráficos cómo el 37% por ciento de la electricidad en Gran Bretaña proviene de gas natural, con su correspondiente emisión de CO2. Una manera de decir que si se quemara un combustible sintético producido con renovables se estaría bastante más cerca de las cero emisiones de CO2 que con un eléctrico.

Gobiernos y fabricantes de movilidad, desconectados

Presentan el Grenadier Hydrogen como un demostrador de viabilidad, cuando en realidad es parte de su discurso, para recalcar su estado de ánimo y el del sector "queremos ser innovadores y queremos tener éxito". Demuestra que se puede descarbonizar con distintos tipos de motorizaciones y es una tarjeta de visita para que los gobiernos se sienten a hablar: "que vengan y digan: queremos esta cantidad de motores de combustión, esta de eléctricos, esta de autonomía extendida, esto de hidrógeno, esto de combustibles sintéticos, así es como lo vamos a incentivar y, para alcanzar el objetivo, estos son los planes que tenemos. Y nosotros invertiremos, ya estamos invirtiendo". Parece querer hablar por el resto de la industria, porque no son pequeños, sino "alternativos", como nos corrigió.

El demostrador que funciona con hidrógeno no tendrá recorrido mientras no exista infraestructura de repostaje

Fabricar un coche de hidrógeno precisará cientos de millones de inversión para producirlo, por lo que no lo ve antes de la próxima década, ante la falta de infraestructuras para la recarga del hidrógeno: "no gastaremos montones de dinero en algo que la gente no vaya a comprar". Para Ineos tiene todo el sentido el hidrógeno, fabricado a partir de fuentes renovables, no en vano son los mayores productores de Europa y llevan 125 años produciéndolo: la casa matriz de Ineos es una gigantesca petroquímica británica.