Estos son los nuevos coches que Renault pone a la venta 2024

La cartera de novedades de Renault para 2024 es dilatada y muy esperada, sobre todo la llegada del R-5 que se lanzará a partir de la segunda mitad del año. Para el Renault 4 tendremos que esperar a 2025.

Renault se ha situado en la séptima posición en el ranking de marcas que más coches han vendido en 2023 en España, con un total de 56.176 unidades, un 23,4 por ciento más que en el año anterior. El nuevo 2024 se presenta clave, con una lista de lanzamientos, sobre todo de novedades a estrenar, que dejarán buen sabor de boca.

Grand Kangoo. Primer trimestre

Configurable con 5 o 7 plazas (3 asientos independientes en la segunda fila y 2 en la tercera), ofrece amplitud y mucho espacio de carga. Más de 58 litros de espacio de almacenamiento interior, incluyendo el cajón deslizante Easy Life y las bandejas portaobjetos bajo el suelo en la segunda fila. Su maletero cubica 500 litros (con las 7 plazas disponibles) que se pueden ampliar hasta los 3.750 litros con los asientos traseros desmontados y el asiento del pasajero delantero abatido. Cuenta con una oferta mecánica, que incluye motorizaciones gasolina y diésel: 1.3 TCe gasolina de 130 CV, con caja manual de 6 velocidades y con caja automática de 7, y 1.5 Blue dCi diésel de 95 CV, con transmisión de 6 velocidades. Más adelante se incorporará la versión E-Tech 100% eléctrica. Ya es posible realizar pedidos y su precio parte de los 32.695 euros del 1.5 Blue dCi.

Renault Captur. Segundo trimestre

El actual Renault Captur, en la imagen, recibe este 2024 una renovación en diseño y tecnología.

Renault prepara un restyling muy claro del Captur para el segundo trimestre del año, para actualizar la imagen del segundo "best seller" de Renault por detrás del Clio. Este Captur 2 "fase 2" perderá algunas de sus curvas y ganará ángulos salientes para acercarse al lenguaje formal del Rafale y Scénic, y no faltarán mejoras en equipamiento y tecnología. De momento la marca no se ha pronunciado sobre los motores que formarán parte de la nueva gama del SUV. El rediseñado Captur seguirá luciendo el sello «Made in Spain» (el modelo se fabrica en la planta de Renault en Valladolid).

Renault Scenic E-Tech 100% eléctrico. Segundo trimestre

Ya es posible realizar pedidos de Scenic E-Tech 100% eléctrico, aunque las primeras entregas a clientes se realizarán a partir de la primavera de 2024. La sostenibilidad está en el centro de su diseño con hasta un 95% de materiales reciclables.

La gama llega con cuatro acabados: evolution, techno, iconic y, por primera vez en un vehículo eléctrico, esprit Alpine, que suma mayor deportividad. Se ofrece con dos capacidades de batería: de 60 kWh para una autonomía de hasta 430 km WLTP (autonomía confort); y de 87 kWh para una autonomía de hasta 625 km WLTP (gran autonomía).

El Renault Scenic E-Tech 100% eléctrico está disponible desde 39.900 euros en versión evolution (60 kWh). La versión techno gran autonomía (87 kWh) puede adquirirse desde 46.900 euros o, a través del crédito multiopción Preference, con una cuota desde 319 euros al mes.

Renault Master. Primavera

La marca francesa renueva su furgón Master con nuevo diseño que incorpora la nueva identidad de Renault con el nuevo logo y la firma luminosa en forma de C con faros full LED. Llega con motores diésel Blue dCi de 105 a 170 CV con una nueva caja de cambios automática de 9 velocidades, y en las versiones eléctricas de 130 o 140 CV y baterías de 40 y 87 kWh, con hasta 410 km de autonomía WLTP. La marca anuncia que en breve contará con una versión de hidrógeno. Ofrece una carga útil mejorada, de hasta 4 toneladas, y un volumen de carga de 11 a 22 m³. Equipará el sistema multimedia openR link desarrollado junto con Google, con más de 50 aplicaciones a través de Google Play, navegación en Google Maps, Google Assistant y muchos otros servicios conectados.

Rafale. Segundo trimestre

Este SUV, de 4,71 metros, se presenta como una de las estrellas para 2024. En un primer momento llegará luciendo la etiqueta ECO con el motor híbrido no enchufable E-Tech full hybrid de 200 CV (según Renault, en ciudad es capaz de mover al Rafale hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico). Más adelante, para mediados de año, recibirá un nuevo propulsor híbrido enchufable E-Tech (etiqueta CERO), esta vez de 300 CV y con tracción a las cuatro ruedas. Gran conectividad y uso de materiales reciclados. Su maletero alcanza los 530 litros. Se fabricará en Palencia.

Renault 5 E-Tech 100% eléctrico. Segundo semestre

Con 3,92 metros de longitud, la versión moderna del popular R-5, el Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, se configura como un vehículo urbano, perfecto para la ciudad. En un primer momento llegará con una batería de 52 kWh, que le da una autonomía de hasta 400 km WLTP, y más adelante se añadirá una segunda versión con 40 kWh.

El esperado modelo estrenará la nueva plataforma AmpR Small (antes denominada CMF-B EV) y llegará cargado de tecnología, como es el caso de Reno, el avatar oficial de Renault. A través de la aplicación, este copiloto humanizado nos ayudará a sacar el máximo partido de Renault 5 y de todos sus servicios asociados. Su precio rondará los 25.000 euros.