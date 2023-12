Nuevo SUV urbano de Alfa Romeo: estas coordenadas GPS podrían esconder su nombre

Alfa Romeo lanza en sus redes sociales un enigmático vídeo con diferentes coordenadas. Con el título "Maybe we´ve known it all along" (quizás lo hemos sabido desde el principio) es probable que nos esté desvelando el nombre del futuro SUV que llegará a España en la segunda mitad de 2024.

De momento es un enigma el nombre del nuevo SUV de Alfa Romeo. Se convertirá en el primer modelo eléctrico de la firma italiana y, por tanto, será un lanzamiento importante, por lo que decidir su denominación no debe de ser por tanto asunto baladí. En junio, Alfa utilizó una vez más sus canales oficiales de redes sociales para preguntar a los fans y seguidores cómo debería llamarse el próximo coche de la marca Biscione, y en ese mismo comunicado, la gerencia de Alfa Romeo dejó claro que no se llamaría "Brenner", como tanto se había comentado... Pero parece que no hay nada claro y definitivo al respecto.

El nuevo Alfa Romeo será un SUV urbano

El nuevo SUV pequeño de Alfa se encuadra en el segmento B-SUV y será primo hermano de modelos del Grupo Stellantis al que pertenece la marca premium, como los Peugeot 2008, Jeep Avenger o Fiat 600. Se producirá en Tychy, Polonia, y está previsto que llegue a España en la segunda mitad de 2024.

Según los datos de nuestros compañeros de L´argus, se ofrecerá con el ya conocido motor Emotors de 156 CV y una batería de 54 kWh, con una autonomía prevista WLTP de unos 400 km. Una versión microhíbrida de 48 V con motor 1.2 de 136 CV completará la oferta mecánica en el lanzamiento. Una variante 4x4 "cero emisiones" de 200 CV podría enriquecer posteriormente la gama.

Desvelando las coordenadas del futuro nombre

En el vídeo que ahora nos muestra Alfa Romeo, seis coordenadas GPS se mueven incansablemente. ¿Nos estará dando la marca las primeras pistas de cuál será el nombre del futuro SUV? Veamos. Desde el portal francés L`argus nos desgranan los lugares donde corresponden las coordenadas en cuestión:

45°33'28"N 9°02'47"E: Museo Alfa Romeo en Arese

45°28'20"N 8°18'07"E y 45°28''21''N 8°18'07''E: pista de pruebas de Stellantis en Balocco

45°27'51"N 9°11'22"E: Catedral de Milán

46°31'45"N 10°27'11"E: Paso Stelvio

47°00'06"N 11°30'21"E: Paso y municipio de Brennero

Está claro que el nombre de Brennero vuelve a salir a la palestra, y eso es significativo, aunque Alfa a principios de año descarto que el B-SUV se denominaría así. Sobre la mesa, por tanto, y según las coordenadas en cuestión, se pondrían Arese, Balocco, Milán, Stelvio y Brennero. En pocos meses saldremos de dudas, aunque puede que sea significativo el título del twitt: "Maybe we´ve known it all along" (quizás lo hemos sabido desde el principio), que nos conduce casi con total seguridad al nombre de Brennero del que tanto se ha hablado en Internet.