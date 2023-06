Revolución en los coches eléctricos: la batería que logra 1.000 km y se recarga en 6 minutos (en cualquier clima)

Con el auge de los vehículos eléctricos en el parque automotriz, también va creciendo el mercado de las baterías. Estas últimas, apuntan a desarrollar tecnologías que generen mayor autonomía, potencia, fiabilidad y resistencia para abastecer a la movilidad eléctrica.

En este contexto, entra en juego Greater Bay Technology, una empresa subsidiaria de GAC (Guangzhou Automobile Group), con su nueva batería 'Phoenix', la cual apunta a ser la respuesta a "prueba de todo" de los coches eléctricos.

Así es, Greater Bay Technology parece haber dado en el clavo en el tema que más cuestionan los propietarios de este tipo de coches y que tiene que ver con la autonomía y la potencia de los mismos, en climas o temperaturas adversas.

Si bien la Startup china de baterías afirma haber superado el ítem anteriormente señalado, de momento, no han dado atisbos de cuándo empezará la producción en masa de estas nuevas baterías.

Resistente a todos los climas

Desde Greater Bay Technology, señalan a Bloomberg que su nueva batería 'Phoenix' está hecha con materiales superconductores y contiene tecnología de administración térmica que puede calentar la batería de –20 a 25 grados Celsius en cinco minutos. "Eso permite que la batería de iones de litio funcione normalmente y se cargue en seis minutos en todas las condiciones climáticas", según manifestó Huang Xiangdong, cofundador y presidente de la compañía.

"Todos sabemos que el alcance de los vehículos eléctricos se ve muy afectado en las regiones frías, lo que lo convierte en una experiencia de usuario terrible", explicó Huang. "La batería Phoenix no solo aborda el largo tiempo de carga de los vehículos eléctricos, sino también otros puntos débiles. No importa si es un día caluroso o un día frío, el alcance de la batería 'Phoenix' no se verá afectado", agregó.

Greater Bay Technology superó una valoración de 1 mil millones de euros dentro de los dos años posteriores a su fundación. Encontró un éxito temprano en su celda de batería de primera generación, que supuestamente se carga en el mismo tiempo que tarda un automóvil de gasolina en repostar.

El presidente de la compañía mencionó que la puesta en marcha de este desarrollo está en conversaciones con varios fabricantes de automóviles eléctricos, que están interesados en comprar su nueva batería, que puede proporcionar una autonomía de 1.000 kilómetros.

La nueva Startup del mercado chino

La Startup es un nuevo participante en la industria de fabricación de baterías en China, que incluye a jugadores importantes como Contemporary Amperex Technology Co., BYD Co. y Gotion High-tech Co., que están trabajando en nuevas baterías para hacer que los vehículos eléctricos sean más seguros, más rápidos para cargar y conducir distancias más largas.