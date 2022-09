Trabajo corrige 3 puntos del convenio de Ford en Almussafes, que vuelve a cambiar días de Erte

La dirección de Ford España ha vuelto a convocar al comité de empresa de la compañía para la negociación del XVIII convenio colectivo, que ya se había aprobado, después de que la Dirección General de Trabajo haya notificado que es necesario cambiar varios de los aportados incluidos, según han informado fuentes sindicales de la factoría de Ford.

El convenio colectivo fue aprobado con el respaldo de UGT, sindicato mayoritario en la factoría valenciana, y recogía fundamentalmente blindar los salarios hasta 2025 de la inflación y aumentar a partir de 2026 en 15 minutos diarios la jornada laboral. Un pacto que fue fundamental para que Ford decidiese elegir Almussafes para asignar nuevos modelos eléctricos frente a la planta alemana de Saarlouis.

Según UGT, que se haya tenido que volver a convocar la comisión negociadora y las modificaciones instadas por la Administración para subsanar el texto, que considera mínimas, "no altera ni un ápice ni el acuerdo de electrificación" alcanzado en su día con la dirección europea de Ford que garantiza la futura plataforma de eléctricos.

Trabajo pide que se modifiquen tres artículos. Así, solicita que se concrete el artículo 36, que se refiere al plus de nocturnidad. Según explican desde STM, el texto recogía que los trabajadores que no hicieran jornada completa en el turno de noche no cobrarían la parte proporcional de ese plus.

También solicita adaptar el artículo 49, sobre contrataciones, que debe circunscribirse a la ley vigente o el convenio territorial. Por su parte también obliga a modificar el artículo 64, que recogía la preferencia de contratar como aprendices para la Escuela de Aprendices a hijos de trabajadores de la factoría.

Pese al rechazo del resto de sindicatos al convenio, como del de STM que considera que el incremento de la inflación en los últimos meses hace aún mayor la pérdida de poder adquisitivo para la plantilla que supone el pacto con la empresa que ha garantizado la continuidad de la planta de automoción valenciana.

Cambios en el Erte

Además la dirección de Ford convocó a la comisión de seguimiento del actual Erte para volver a plantear cambios en el calendario de estas paradas motivadas por los problemas de suministro de componentes y microchips.

En concreto, se retrasa a finales de octubre la parada prevista en la planta de ensamblaje de coches del próximo 12 de septiembre a finales de octubre, así como en la línea de mecanizados de motores.