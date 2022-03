Siete de cada diez mujeres taxistas se han sentido discriminadas en su trabajo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Free Now, la App de movilidad de Europa, publica por tercer año consecutivo el III Observatorio de la Mujer Taxista, un estudio que persigue reflejar la realidad del sector del taxi y dar visibilidad a las propias taxistas.

Entre las principales conclusiones destaca que 7 de cada 10 mujeres taxistas se han sentido discriminadas en su trabajo.

Entre los principales motivos, destaca el humor sexista, señalado en el 36,1 % de los casos con un incremento de un 13 % respecto al 2021, y el sentimiento de superioridad masculina (23 %), que ha aumentado un 2 % sobre el año anterior. Por otra parte, también se han indicado los comentarios sexuales (31,1 %, un 8 % menos respecto a 2021), así como los acercamientos inapropiados.

Situaciones que no se denuncian

Estas situaciones de acoso y/o discriminación no se suelen denunciar, ya que el 80 % de las taxistas afirma que es muy difícil probarlas (lo que supone un 25 % más que el año pasado). Por su parte, un 54 % piensa que no sirve para nada. No obstante, más del 60 % dice sentirse arropada por sus compañeros cuando han denunciado un suceso de acoso o discriminación.

Y es que, a pesar de que exista una percepción muy masculina del sector del taxi, el 87% de las taxistas se siente aceptada por sus compañeros varones. Concretamente, el 55,7 % se siente muy acogida (vs. 51,3 % en 2021) y el 24, 6% (frente al 23,7 % en 2021) algo acogida, lo que supone un aumento total del 6% respecto al año anterior.

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11543938/12/21/La-guerra-taxi-VTC-se-recrudece-tras-abrir-Madrid-la-batalla-de-la-regulacion.html

"Creo que el sector del taxi en general es muy inclusivo. Nuestros compañeros siempre nos apoyan e intentan que no nos suceda nada, especialmente a aquellas compañeras que trabajan de noche. Personalmente, desde que llegué al sector, me he sentido muy acogida por ellos", afirma Carolina, conductora de Free Now España. De hecho, más de tres cuartas partes de los encuestados en este III Observatorio afirman no ver diferencias entre hombres y mujeres taxistas a la hora de conducir y realizar su trabajo, aunque coinciden en que las mujeres son más prudentes al volante (31,6 %).

En paralelo, y con el objetivo de favorecer la diversidad e inclusión en el sector, Free Now ha lanzado un curso de sensibilización en materia de igualdad de género y violencia y acoso sexual para todos los taxistas de la plataforma que ha sido elaborado por Fundación Mujeres. Hasta el momento, casi 800 taxistas ya han realizado este curso y lo han calificado de forma muy positiva (8,3/10).

La conciliación y seguridad como prioridades

Según el III Observatorio, el 60,7 % de las taxistas prefiere trabajar durante el día. Uno de los motivos para ello es que este horario permite una mayor conciliación de la vida personal y profesional, que sigue siendo el primer motivo por el que las taxistas escogen esta profesión (44,3 %). Casi el 73 % tiene hijos y la mitad está casada.

"El sector del taxi permite conciliar ciertos aspectos de la vida privada que otros sectores no permiten. En mi caso, por ejemplo, cambié del sector del comercio al sector del taxi porque con los horarios del taxi podía cuidar de mis hijos cuando eran pequeños, y ahora que han crecido esta flexibilidad horaria me da la opción de volver a estudiar", concluye Pamela, conductora de Free Now España.

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11598336/02/22/La-micromovilidad-crece-un-60-en-el-ultimo-trimestre-y-el-taxi-hasta-un-37-.html

Por otro lado, los turnos diurnos suelen percibirse como más seguros, lo mismo que el realizar servicios con clientes mujeres. A pesar de que al 65,6 % de las encuestadas les es indiferente el género del cliente, 3 de cada 10 taxistas prefiere que sean mujeres (lo que ha crecido un 9 % con respecto al año anterior).

Además, el 50 % admite haber evitado en alguna ocasión llevar a un cliente o grupo de clientes varones al sentirse vulnerable por el hecho de ser mujer, y el 90 % cree que las pasajeras se sienten más seguras cuando la conductora es mujer.

No obstante, las taxistas dicen sentirse más seguras que hace 10 años, especialmente por los movimientos feministas que han promovido la igualdad de género (como el MeToo), y también gracias a la tecnología. De hecho, el 83 % manifiesta sentirse más segura usando la app de Free Now (1 punto más que el año pasado y 5 más que en 2020).

Una campaña para erradicar los estereotipos vinculados al género

El 42 % de las taxistas piensa que la percepción predominantemente masculina que existe en el sector se debe a los estigmas sociales. Esta conclusión ha llevado a Free Now a lanzar una campaña sobre la necesidad de acabar con los estereotipos vinculados al género, a través de mensajes elaborados en colaboración con el equipo creativo de la cuenta de Instagram 'Un saludo para todos'.

De este modo, durante el mes de marzo, 25 taxis circularán por la capital con mensajes en sus puertas, que pretenden demandar una mayor igualdad de género en nuestra sociedad y erradicar alguno de los prejuicios y estereotipos vinculados al género, como que "conducir es una cosa de hombres", o que haya personas que "aún se sorprendan al ver mujeres taxistas".