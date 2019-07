MyTaxi se transforma en FreeNow estableciendo un precio máximo por trayecto en Madrid

MyTaxi ha pasado hoy a transformarse en Free Now como parte del acuerdo entre Daimler y BMW de fusionar sus servicios de movilidad en todo el mundo. La estrategia de la compañía es disponer de una plataforma de transporte que vaya más allá del taxi, aunque integrando la posibilidad de pedir estos vehículos a través de la app como hasta ahora.

Los usuarios de MyTaxi no tendrán que hacer nada pese al cambio de marca. La aplicación se actualizará de forma automática y cambiará la interfaz próximamente. De hecho, la marca de Free Now ya podía verse tanto en la aplicación de MyTaxi como en los vehículos asociados a la marca, que se han ido rotulando con el nuevo logotipo durante los últimos meses. Entre las novedades está el establecimiento de un precio máximo para los trayectos en taxi.

La nueva marca se estrena en Madrid con la opción de precio máximo -denominado Lite- que se irá desplegando paulatinamente a lo largo de esta semana. Esta opción permite a los usuarios que paguen a través de la app conocer el precio máximo de su trayecto de antemano, y tener un descuento de hasta el 15% respecto a los precios actuales en la mayoría de los trayectos, indica la empresa a través de un comunicado.

La opción Lite marcará la ruta y establecerá un precio que se calculará dinámicamente, dependiendo de la franja horaria y de la demanda. Eso sí, el pasajero pagará el precio más económico cuando finalice la carrera: ya sea el precio máximo marcado originariamente por la app o el del taxímetro, el que sea menor.

"Para el taxista será un proceso absolutamente transparente. Simplemente pondrá el taxímetro en marcha al iniciar la carrera, como siempre, y al terminarla introducirá en la aplicación el importe del taxímetro y siempre recibirá íntegro ese importe. Así, si el taxímetro marcara un precio superior al precio máximo fijado por la aplicación, Free Now cubrirá la diferencia", explica Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Free Now España.

Esta opción de momento sólo estará disponible en Madrid aunque Rodríguez de Santiago indica que el objetivo es llevarla a Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés, las ciudades donde ya opera Free Now.

Un proyecto de movilidad mayor

En España, por ahora, Free Now sólo incluirá taxis pero, en algunos mercados, agregará más opciones de movilidad próximamente. Como primer paso, la compañía ha anunciado que integrará en meses venideros los patinetes Hive en Portugal, Polonia y Austria y, más adelante, se irán implementando otros servicios.

Free Now forma parte de la nueva familia de marcas de movilidad nacida de los gigantes alemanes de automoción, sin embargo, es sólo una de las cinco empresas verticales centradas en este aspecto. En concreto, será complementada por Share Now, enfocada a coches compartidos; Reach Now, para transporte público, Charge Now, buscando la recarga de coches eléctricos; y Park Now, centrada en encontrar aparcamiento.

"Si bien el taxi siempre desempeñará un papel crucial en nuestra compañía, creemos firmemente que necesitaremos más opciones de movilidad en el futuro. Las demandas y necesidades de los usuarios, el marco regulatorio y las opciones de movilidad cambian constantemente y, para mantener y aumentar nuestra base de clientes, debemos evolucionar para cumplir nuestra misión: que la movilidad esté al alcance de todos, independientemente de la edad, los ingresos o cualquier otra condición", ha explicado Eckart Diepenhorst, CEO de Free Now en Europa.