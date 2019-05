El taxi, expectante ante la llegada de una app propia que compita con MyTaxi

Tras una década de profusa aparición de aplicaciones para pedir un taxi desde el móvil, con Mytaxi a la cabeza en Europa, los taxistas españoles esperan con gran interés el anunciado lanzamiento de una plataforma gremial que integre todas las desarrolladas por las emisoras y asociaciones.

"Yo estoy deseando que la lancen. Ganaremos todos: los conductores, porque nos saldrán más y mejores carreras, y los clientes, porque tendrán una respuesta mucho mayor, ya que tendrán muchos más taxis cerca disponibles", asegura Julio César, un profesional madrileño de 51 años, 16 de ellos de taxista.

Se trata de una app que la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) pretende tener lista antes del verano, aunque de momento se niega a ofrecer más detalles sobre cómo va su desarrollo y si efectivamente integrará a todas las aplicaciones gremiales.

Entre las apps gremiales son particularmente populares Pidetaxi, de Radioteléfono Taxi y que dice contar con 17.000 usuarios en España; Taxi Ya!, de Radio Taxi Gremial, o la de Teletaxi, que tiene ese mismo nombre.

Sin embargo, la que goza de una mayor visibilidad -y que tiene a gala haber sido la primera app del mundo en poner en contacto directo a pasajeros y taxistas- es la europea Mytaxi, propiedad del Grupo Daimler, fusionada hace tres años con su competidora Hailo y usada, según sus propios datos, por unos 10.000 de los casi 70.000 taxistas que hay en España.

Creada hace diez años y ajena al ámbito gremial español, Mytaxi cobra a los taxistas una comisión del 12,5% de la carrera sin exigir exclusividad y opera en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés, aunque quiere "seguir creciendo e invirtiendo en recursos de personal, tecnología y marketing", según Javier Carra, director nacional de Desarrollo de Operaciones.

Objetivo: aumentar los servicios de taxistas

Según un estudio de nPeople con datos de 2017, el 51% de los usuarios de estas aplicaciones lo hace para reducir el tiempo de espera de los taxis, el 46% por la tranquilidad de saber que el conductor está identificado, el 39% porque pagar les resulta más cómodo y el 34% por la posibilidad de mantener un contacto directo con el conductor, especialmente útil en casos como el extravío de objetos.

Entre los motivos que los taxistas argumentan para utilizarlas el más citado es aumentar los servicios (89,5%), optimizar el tiempo de trabajo (84%), conseguir más clientes (82%), no quedarse atrás tecnológicamente (69%) y prestar un mejor servicio (67%), entre otras razones.

Aunque todo parecen ventajas, también hay muchos taxistas que han elegido no utilizarlas. Entre ellos Manuel, un profesional madrileño de 55 años que prefiere no facilitar más datos personales y que, según explica, no se "fía" de aplicaciones como Mytaxi (convencido de que derivan los mejores clientes a plataformas como Uber) y tampoco quiere pagar las cuotas que exigen las emisoras para utilizar sus aplicaciones.

"Soy partidario de una aplicación única para todo el taxi. Debería estar gestionada por cada ayuntamiento, pagando por servicio y de uso obligatorio", asegura el taxista que, tras 14 años asociado a una emisora, hace más de una década que sólo busca clientes en la calle porque "sin cargas familiares no tienes esa urgencia por optimizar al máximo el tiempo de trabajo.

"Muchos taxistas usan tres o cuatro aplicaciones al mismo tiempo, por eso es difícil calcular cuotas de mercado o de penetración"

Este taxista afirma que, como él, muchos otros compañeros llevan años esperando una aplicación como la que se rumorea que va a sacar Fedetaxi y, mientras tanto, se ven en el dilema de tener que apostar por alguna de las múltiples apps disponibles o incluso utilizar varias a la vez, pese a que en muchos casos no está permitido.

Ante la ausencia de datos oficiales que muestren una buena radiografía del sector en un ámbito muy atomizado, Manuel calcula que por este motivo, entre otros, la mitad de los taxistas españoles aún no usan aplicaciones, aunque otros muchos profesionales consultados consideran que ya más del 80 % del gremio recurre a estas plataformas.

"Muchos taxistas usan tres o cuatro aplicaciones al mismo tiempo, por eso es difícil calcular cuotas de mercado o de penetración", según explica Ana García, directora comercial de Radio Taxi Gremial, quien se atreve a apuntar que la "inmensa mayoría" de los taxistas de Madrid (unas 17.000 licencias) trabajan con alguna aplicación.