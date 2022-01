Las tasas de tráfico suben un 1 % en 2022: esto te costará obtener el carnet de conducir este año

A la hora de realizar diferentes trámites con organismos del Estado, normalmente hay que pagar una cantidad en concepto de tasas. Ya sea para obtener un título universitario, para renovar el DNI o por obtener el carnet de conducir.

En un contexto de inflación, con el IPC en máximos desde 1992, muchas de las tasas que los ciudadanos deben pagar por determinados servicios han subido de precio. Y unas de las más conocidas, las que se pagan a través de las autoescuelas (las que corresponden a Tráfico), también lo han hecho.

Tal y como estaba estipulado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT) aumentan este año un 1 %. Según el texto, la subida se corresponde "al aumento de costes de la prestación o realización de los servicios o actividades por los que se exigen".

https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/11315787/07/21/Los-jovenes-pasan-del-carne-de-conducir-la-tendencia-que-puede-marcar-el-futuro-de-la-automocion.html

De esta forma, obtener el permiso de conducción cuesta casi un euro más que hace un año, ya que en 2022 el precio es de 94,05 euros frente a los 93,12 euros de 2021. Algo similar ocurre con la tasa de expedición de permisos de circulación, ya que en 2022 costará 99,77 euros frente a los 98,78 de 2021. En este documento puedes encontrar todos los precios actualizados.

En otras tasas no tan elevadas, como la correspondiente a la Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad de los mismos, el sobrecoste no tendrá tanto impacto, pasando de los 27,57 del año anterior a los actuales 27,85 euros. Para el resto de vehículos no ciclomotores, el cambio en la titularidad del permiso de circulación pasa de los 55,15 euros a los 55,70, algo más de medio euro.

Otras tarifas, como la solicitud de la prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducción pasan a costar 24,58 euros, 24 céntimos más que el año pasado. Y para aquellos que pierdan algún documento, los duplicados de permisos y licencias de conducción y de circulación pasan a costar veintiún céntimos más (20,81 euros).