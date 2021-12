Las multas vuelven al centro de Madrid: estos son los coches que pueden entrar y los cambios que llegan

Adrián Arranz Madrid

Este sábado, 11 de diciembre, Madrid 360 comienza su puesta en marcha definitiva con el objetivo de acabar con los vehículos más contaminantes en todo el municipio de la capital en los próximos cuatro años. Con la reanudación de las multas, que llevaban paralizadas desde que los tribunales anulasen el antiguo Madrid Central de Carmena, el sistema implantado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida incluye una serie de novedades a tener en cuenta.

Entrar en determinadas zonas de Madrid vuelve a estar restringido bajo pena de multa, toda vez que este sábado se encienden los semáforos de Madrid Distrito Centro. Desde las 00:00, las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) entran en vigor con todo el peso de la ley y es que ese precisamente fue uno de los problemas por los que el anterior sistema tuvo que ser revocado.

Un Madrid Central novedoso en la capital e impulsado por el Gobierno de Manuela Carmena que chocó con los tribunales tras una denuncia llevada a cabo por el ahora alcalde. Pero tras llegar al consistorio, Almeida, que había llevado el acabar con esta medida como su cabeza de cartel, ha acabado interponiendo un aparato similar aunque con ciertas novedades.

El plan de Almeida engloba a todo Madrid

Así, una vez la Justicia tumbó Madrid Central, desde el Ayuntamiento se pusieron manos a la obra para instalar de nuevo este aparato aunque dentro de la legalidad. Una medida que fue aprobada el pasado 22 de septiembre, dentro de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, y que instaura un sistema que cubre a todo el municipio de Madrid.

Es decir, no se queda solo en el centro de la capital si no que introduce estas limitaciones en un plan que se extenderá hasta 2025, y por el que progresivamente algunos coches irán dejando de entrar en todo el municipio con la M-30 como frontera territorial. Desde el 1 de enero de 2022, los vehículos sin distintivo ambiental dejarán de entrar en la almendra central y en 2024 ya no podrán circular por Madrid en general.

¿Qué vehículos pueden entrar en Madrid 360 Distrito Centro?

Pero volviendo al Distrito Centro, en esta zona solo podrán entrar sin multa de por medio los vehículos CERO, ECO, aquellos que tengan permiso de residente o los que entren en un garaje público o privado. Es decir, los mismos que ya lo hacían con Madrid Central solo que Almeida ha equiparado a estos con los comerciantes y padres con permiso de colegio, que podrán entrar sin problemas en sus horarios acotados.

Además, se elimina la posibilidad a talleres, colegio de abogados y trabajadores nocturnos a poder autorizar el acceso a vehículos con distintivo A (B y C podrán seguir siendo invitados por residentes) y, por su parte, las motos podrán hacerlo sin problemas de 7:00 a 22:00, salvo que entren en un parking o reserva de estacionamiento no dotacional. Con distintivo ECO o CERO tienen total libertad.

¿Cuál es el territorio acotado?

Manteniendo los límites que estableció Madrid Central, la prohibición de entrada se haya principalmente en los bordes con las calles Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo, Ronda de Segovia, Calle de Bailén, Cuesta de San Vicente, Calle de la Princesa, Calle de Serrano Jover, Calle de Alberto Aguilera, Calle de Carranza, Calle de Sagasta, Calle de Génova, Paseo de los Recoletos y Paseo del Prado.

Además, se incluye la ZBEDEP Plaza Elíptica al ser un punto muy contaminante dentro de la capital. Eso sí, para esta zona solo se restringe el paso a vehículos sin etiqueta que se espera que durante los últimos días de diciembre y primeros de enero tengan ya cámaras de vigilancia. Las multas para este territorio se impondrán a lo largo de febrero.

¿Cuáles son las multas por entrar en Distrito Centro?

De esta forma, a partir de este 11 de diciembre (22 de diciembre para comerciantes y padres con permiso) se recuperan las sanciones económicas para todos aquellos que incumplan la normativa de Madrid 360. Con la misma cuantía que anteriormente, 90 euros, el pronto pago (20 días naturales desde su notificación) exime del 50% de la multa.

¿Hay efecto retroactivo para los que han entrado hasta ahora?

No tendrán que hacer frente a esta sanción aquellos que durante los días que cayó Madrid Central hasta este 11 de diciembre hubiesen entrado en las zonas acotadas. A ellos, durante este tiempo, el Ayuntamiento les ha remitido unos avisos por carta indicando cuándo se empezaría a multar, a qué vehículos y de qué forma.