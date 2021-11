Esta es la multa a bicicletas y patinetes que no circulen con luz durante la noche

En un continuo boom de la movilidad sostenible y los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), las bicicletas y patinetes se han convertido en un actor primordial en el tráfico de las grandes ciudades. Por ello, que la Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza constantemente su reglamento para ordenar los desplazamientos de estos aparatos, al tiempo que recuerda las normas más básicas de conducción, donde se instaura el uso de luces para evitar accidentes de tráfico.

El cambio de hora de invierno ha provocado que a partir de las 6 de la tarde sea imprescindible encender las luces de casa, por las aceras se enciendan las farolas o los coches tengan que activar su alumbrado durante la conducción. Una tarea lógica que también se ha de realiza en bicicletas y patinetes, por lo que respecta para la seguridad de estos así como de otros vehículos y peatones.

Así lo recuerda la DGT y sus agentes a través de las diferentes plataformas, más si cabe con la creciente demanda de estos vehículos y su acumulación en las grandes ciudades. Además, con diferentes luces según el vehículo, también es recomendable llevar un chaleco o prenda reflectante.

Estas son las luces obligatorias en una bicicleta

Y es que en una bicicleta, además de los catadióptricos que van instalados en todo ciclo tanto en su parte delantera como en los pedales, también hay que incluir dos luces de posición. Una en la parte delantera, blanca, y otra en la trasera, roja, esta última puede ser parpadeante siempre que no moleste a otros vehículos. Un concepto que ha venido aclarando en los últimos años la DGT, puesto que en un primer momento se consideraron ilegales contra la posición de las instituciones a favor de la bicicleta.

Esta es la multa por no llevar luces en una bicicleta

Por su parte, no llevar estos cuatro dispositivos, los catadióptricos de los pedales y la parte trasera así como las luces, con mayor incidencia en estas, está considerado como una infracción "grave". Penada, por lo tanto, con 80 euros, Tráfico quiere así concienciar de su uso para evitar los siniestros fatales con usuarios de ciclos, en aumento año tras año.

En lo que respecta al no uso de un chaleco o prenda reflectante a bordo de una bicicleta, esta situación no está sancionada aunque sí es recomendable. Primordialmente porque ayuda a la visibilidad del conductor, solo está obligado en vías interurbanas con multas de hasta 200 euros de no llevarlo.

Así afecta la normativa de las luces a los patinetes

Por último, sobre los patinetes eléctricos, cada vez más demandados en ciudades, las sanciones de las luces afectan de igual manera que en las bicicletas. Sin embargo, cabe destacar que la inmensa mayoría de estos aparatos ya incluyen este alumbrado automático por lo que no habrá que situarlo manualmente como en las bicicletas.

