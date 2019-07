Wall Street sigue retrocediendo desde máximos históricos: abre con caídas moderadas

Última Hora Esta noticia acaba de llegar a la redacción y la estamos ampliando. Actualiza en unos minutos la página para ver los cambios. elEconomista.es

Wall Street comienza la semana teñido de rojo. La bolsa de Nueva York abre la jornada de este lunes con caídas moderadas en sus tres principales índices. El Dow Jones retrocede un 0,45% en la apertura; el S&P 500, un 0,43%; y el Nasdaq Composite, un 0,61%. Los selectivos continúan un día más retrocediendo desde los máximos históricos alcanzados el viernes pasado. Ello en una sesión que no cuenta con referencias de interés, pero que da el 'pistoletazo de salida' a una semana en la que (de nuevo) cobrará protagonismo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

La jornada de hoy en la bolsa neoyorquina está precedida por las caídas generalizadas en las plazas europeas. Wall Street acabó la pasada semana con ganancias acumuladas de entre el 2% y el 3%.

"El Nasdaq 100 cerró la semana pasada presionando los altos del año y actuales máximos históricos", apunta asimismo Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader. "Todo apunta a que en breve conseguirá batirlos", añade.

No obstante, no se muestra partidario de "comprar renta variable estadounidense mientras no haya una nueva corrección bajista". Según sus cálculos, "va a ser muy complicado que los índices estadounidenses sean capaces de batir de forma sostenible sus resistencias crecientes de largo plazo".

Los mencionadas resistencias se encuentran en los 3.025 puntos en el caso del S&P 500; en el Nasdaq 100, en los 8.000 enteros; y en el Dow Jones de Industriales, en los 27.350 puntos.