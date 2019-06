¿Por qué las bolsas europeas tienen limitado su recorrido al 3%?

Si hay algo que ha quedado claro durante el último rebote visto en el mercado bursátil, es que las bolsas de Europa se miran en el espejo de Wall Street.

Los selectivos continentales están muy atentos a lo que sucede al otro lado del Atlántico, y más una vez los principales índices norteamericanos han alcanzado su zona de máximos históricos.

"Se trata de una zona de fuerte resistencia donde no nos sorprendería que pudiera formarse un techo temporal en los ascensos e iniciarse una corrección sensible", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, quien a pesar de que no descarta nuevos altos históricos en Wall Street, asegura que ya no es momento de aumentar la exposición a bolsa ni de realizar nuevas compras.

"Somos más partidarios de disfrutar de la subida y de las compras realizadas hace tres semanas que de realizar nuevas compras, ya que consideramos que el recorrido al alza por encima de los máximos del año podría estar limitado a un 2-3%, hasta la resistencia creciente que dibujan los selectivos estadounidenses", afirma el experto.

En este sentido, la tensión geopolítica entre Irán y EEUU sigue subiendo en los mercados entre dimes, diretes y bavuconadas varias que vuelan de Washington a Teherán y que emponzoñan la siempre caliente zona del Golfo Pérsico. Con el petróleo pisando el acelerador de las subidas, que han sido de casi el 9% semanal, y con el oro lanzando claras señales de alerta tras rebasar los 1.400 dólares por onza, muchos empiezan a preguntarse qué puede pasar con los mercados de renta variable si acaba estallando un nuevo conflicto bélico. Arde de nuevo el Golfo Pérsico..

Desde Ecotrader se recomienda tener paciencia para aumentar la exposición a bolsa y realizar nuevas compras. "Hay que volver a esperar con calma a que se desarrolle una corrección hacia los mínimos que marcaron los índices norteamericanos durante este mes, que son origen del último rebote y donde la ecuación rentabilidad/riesgo sería más atractiva", asegura Cabrero.

Y es que, tan cerca del entorno resistivo que supone la zona de altos del año de los 3.515 puntos del EuroStoxx no somos partidarios de tomar posiciones en el mercado europeo.

