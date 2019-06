Donald Trump advierte de una caída bursátil sin precedente si no sale reelegido como presidente de EEUU

"Yo o el caos". Eso es lo que viene a decir el presidente estadounidense, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, donde ha comenzado a calentar el inicio oficial de su campaña electoral de cara 2020. El magnate reconvertido en político señala sin empacho, como suele ser habitual, que Wall Street se enfrentará a una caída "como nunca se ha visto" si no es reelegido.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT