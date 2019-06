Fels (Pimco): "Hay peligro de una división del mundo que sería más disruptiva que la Guerra Fría"

Víctor Blanco Moro Madrid

El asesor económico global de Pimco considera el conflicto entre EEUU y China como la gran amenaza actual para la economía global. Espera una recesión en EEUU en los próximos años, y considera que el Banco Central Europeo aún tiene espacio para maniobrar si se acelera el frenazo en el crecimiento.

Fels visita España todos los años para compartir su visión, una de las más valoradas, sobre la situación económica global y los riesgos que amenazan al crecimiento y a los mercados.

El economista alemán se incorporó a Pimco en 2015, dejando el cargo de economista jefe mundial de Morgan Stanley, que ostentaba hasta ese momento. Su llegada se producía tras una tormenta en la gestora, uno de los mayores inversores en renta fija del planeta (contaba con 1,76 billones de dólares bajo gestión a finales del pasado marzo), tras la salida de su fundador, Bill Gross, y del consejero delegado Mohamed El-Erian.

En el contexto de la presentación del foro secular que hace la compañía todos los años, en el que se analiza y se debate con algunas de las personalidades más importantes del mundo económico (en la última edición participó Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal hasta 2018), Fels comparte con elEconomista su punto de vista sobre la salud de la economía global y los principales riesgos.

Hace un año argumentaba que probablemente estábamos en las últimas fases del ciclo, pero no en el final de ciclo. ¿Ha cambiado de opinión?

Creo que seguimos en el ciclo tardío, pero no en el final de ciclo. Hay dos fuerzas opuestas. Una de ellas podría extender el ciclo más tiempo, y otra podría ponerle fin de forma abrupta. La que podría extenderlo es la Fed. Podría recortar los tipos de interés tan pronto como en julio, si el conflicto comercial se intensifica. Creo que una Fed más proactiva puede alargar el ciclo. Pero hay otra fuerza, que presiona en la dirección contraria, que es el conflicto comercial. Si la guerra comercial se intensifica y EEUU y China no alcanzan un acuerdo y los aranceles suben, creo que eso incrementa el riesgo de recesión. Seguimos en el momento tardío del ciclo, pero no debemos estar muy confiados con que se pueda evitar una recesión, que está dentro de nuestro escenario base en EEUU.

¿Cuál es el mayor riesgo a corto plazo para la economía mundial?

El conflicto entre China y EEUU. Este último se ha posicionado de forma muy agresiva en su empuje contra China, y teniendo en cuenta el tamaño y la importancia de esta para la economía, creo que es el riesgo que tiene el impacto disruptivo más fuerte. También creo que tendría las peores consecuencias para Europa, porque está muy ligada en el ciclo comercial global, y ya hemos visto cómo el frenazo en el comercio del año pasado impactó a la economía europea.

¿Este conflicto puede dividir el mundo en dos grandes bloques, de forma similar a la guerra fría?

Sí, es posible. El conflicto inherente entre China y Estados Unidos no es probable que se vaya a resolver pronto; es por una cuestión de poder geopolítico. Es bastante probable que veamos un conflicto continuo. También supone que aumente el riesgo de una desglobalización y lo que eso supone es muy disruptivo para la economía global, porque, la gran diferencia entre la nueva guerra fría actual y la anterior, en las décadas de los 50 60 y 70, es que ahora los dos bloques están muy interconectados. Las cadenas de suministro están conectadas. Desenredar eso será muy costoso en términos económicos. Si ocurre, será mucho más disruptivo que la guerra fría que se vivió durante los 50 y 60, en la que no había lazos económicos entre los bloques.

Después de China, ¿está la negociación con Europa en la agenda de Donald Trump?

Ese es el siguiente gran riesgo que se avecina. El presidente Trump está ahora centrado en China, pero en los próximos dos o tres meses probablemente también se volverá contra Europa. Pero, primero, creo que tratará de conseguir algún tipo de acuerdo con China. Hasta que no esté solucionado este asunto, Europa está segura, pero si hubiese un pacto se abrirá un nuevo frente y será contra Europa. Trump tiene unas convicciones muy profundas sobre esto. Ya habló sobre las prácticas injustas de comercio, también por parte de Europa, hace 30 años.

¿Cree que el mercado ha descontado ya esa posibilidad, o veremos volatilidad si termina ocurriendo?

Creo que los mercados son conscientes de que existe ese riesgo, pero creo que si ocurre tendrá consecuencias y habrá más volatilidad. No creo que esté descontado por completo. Las partes del mercado europeo que son más sensibles al ciclo serán las que más lo sufrirán.

La Fed parece inclinarse hacia un recorte de tipos. El mercado esperaba un movimiento similar en la última reunión del BCE, pero Draghi no movió ficha. ¿Se ha quedado el BCE sin margen?

Tiene todavía algo de espacio. Draghi indicó que han empezado a hablar sobre el tema. Todavía tendrían algo de margen para bajar los tipos de interés y también para comprar más activos. Incluso tienen la posibilidad, si lo necesitasen, de comprar acciones directamente, además de bonos corporativos y gubernamentales. Pero creo que estas discusiones están aún en fases muy tempranas. No es que el BCE esté a punto de hacer algo en cualquier momento, sino que quieren estar preparados, en caso de que algo malo le pase a la economía. Si perciben un riesgo creciente de recesión, en ese caso creo que podrían llevar a cabo estas medidas.

¿Cree que el tamaño que han alcanzado las Faang (Facebook, Amazon...) está pesando de alguna manera a la economía?

Creo que el impacto principal de estas compañías tan grandes y de que tengan un poder tan grande en el mercado, es que esto contribuye al exceso de ahorro global. Estas compañías están logrando beneficios enormes y, salvo alguna excepción, como Amazon, no necesitan hacer grandes inversiones, en términos de capital. Así, están aparcando mucha de la liquidez que tienen en los mercados financieros, y se han convertido en ahorradores netos, por lo que contribuyen al exceso de ahorro y mantienen los tipos de interés bajos.