Las bolsas se acercan a su zona de compra, ¿a qué hay que esperar para volver a entrar?

El cierre semanal dejó, el pasado viernes, una pérdida de los principales soportes de corto plazo que presentaban las bolsas más importantes de Europa. Los selectivos del Viejo Continente han cedido la primera barrera que frenaba el avance de los osos y han puesto sobre la mesa la posibilidad de que la corrección de las últimas semanas todavía pueda profundizar aún más.

"La zona de los 3.115 puntos, que se encuentra a un 5% de los niveles de cierre de la semana pasada, se mantiene como el objetivo de caída al que podría dirigirse el EuroStooxx en las próximas sesiones tras la cesión de soportes vista el viernes", señala Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

E igual ocurre en el Ibex, que no consiguió mantener en pie el soporte clave de corto plazo que presentaba en los 9.025 puntos este viernes y que, por tanto, "podría llevar dirigirse a alcanzar el rango de soporte y zona de giro potencial de los 8.730-8.800 puntos en próximas semanas", afirma Cabrero.

"Hasta que no se alcancen dichas zonas no somos partidarios de comprar", explica el analista. Y no parece descartable que en breve se alcancen dichas zonas. Al menos si se atiende el comportamiento de los índices estadounidenses (los principales directores del mercado), que parecen convencidos de dirigirse de manera directa "a los primeros objetivos de caída y soportes teóricos que hace semanas venimos señalando", afirman desde Ecotrader.

Hablamos de forma general del nivel de corrección proporcional del 38,20% de la serie de Fibonacci de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos de Navidad, concretamente de los 2.720 puntos del S&P 500, los 7.100 puntos del Nasdaq 100 y de los 24.795 del Dow Jones Industrial.

"El alcance de estos puntos de giro potencial tan importantes desde el punto de vista técnico debe ser vigilado puesto que desde los mismos no descartamos que se forme un potente rebote", afirma Cabrero.

En Ecotrader tenemos claro que este punto de giro potencial tan relevante es una zona óptima para iniciar primeras compras en bolsa salvo que un tuit de Trump eche al traste con este plan de trading y optemos por esperar niveles inferiores.

"En este sentido, nuestra intención es iniciar compras, para aprovechar un previsible rebote, en cuanto detectemos los primeros signos de agotamiento vendedor", afirma.

