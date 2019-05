El dividendo de Meliá ofrece el 2,2% en julio tras su desplome en bolsa

Nadie puede saber cuándo harán suelo los títulos de Meliá, que arrastran una caída en bolsa del 30% en los últimos 12 meses. Pero gracias a este desplome -del 39% si abrimos el plazo a los últimos dos años-, la hotelera cotiza con un descuento del 52% por PER (multiplicador de beneficios) frente a la media de la década. Dicho de otra forma: en los últimos 10 años, el inversor ha pagado, de media, unos 31 euros por cada euro de beneficio esperado para esta empresa, y ahora desembolsa poco más de 14.

Su hundimiento en el parqué abulta la rentabilidad de su próximo dividendo, el del 9 de julio. Se trata de su único pago anual y asciende a 0,183 euros que ofrecen un 2,2%. El importe supera en casi un 9% al de 2018.

Los analistas explican que este descuento que ofrece Meliá Hotels International es propio de tiempos de crisis (su PER no estaba en niveles tan bajos desde 2009), a pesar de que lo que se espera ahora no es tanto una recesión, sino una desaceleración. Pero no solo está barata en relación con sus beneficios previstos, también frente a su ladrillo: el descuento respecto al valor de sus activos inmobiliarios (el NAV o valor neto de estos activos) asciende al 46%. Este abaratamiento es, precisamente, una de las principales razones por las que el consenso de mercado que recoge FactSet le da una recomendación de compra.

El dividendo de Meliá ofrece un 2,2%

La hotelera -que a partir del lunes se incorporará a la cartera del EcoDividendo, la estrategia de elEconomista que recoge los pagos próximos más rentables del mercado español, en sustitución de Ferrovial- se encuentra en pleno viraje hacia un modelo de negocio menos centrado en la propiedad de los hoteles y más en su gestión. De hecho, en una entrevista reciente con elEconomista, Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente de la compañía, señaló que esta actividad como gestora ya supone el 32% del ebitda (resultado bruto de explotación) y que aspira a que el porcentaje suba hasta el 50%.

Las entregas que vienen este mes

Un buen número de cotizadas españolas retribuirá a sus accionistas a lo largo de este mes. Entre las rentabilidades más atractivas están la de Lingotes Especiales, del 4,2% y la de Clínica Baviera, del 4%. La primera no recibe seguimiento por parte de los analistas, mientras que la segunda lo tiene solo por parte de dos entidades, que le dan un comprar. Pero el pago estrella es el extraordinario de Atresmedia del 20 de junio: el grupo de medios repartirá 0,25 euros cuyo rendimiento alcanza el 5,7%. Superan el 3% las entregas de Mapfre y de NH Hotel, y en el 2,7% se queda el próximo pago de Telefónica.

Si echamos un vistazo al Viejo Continente, este lunes es el último día para meter en cartera los títulos de Orange, que el martes ya cotizarán sin derecho a su dividendo del día 6, que ofrece un 2,8%. Cerca está también el de Saint Gobain, que paga el día 12 y renta un 4,1%.