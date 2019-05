Total, AXA, Ferrovial... Los valores que no hay que vender en mayo por mucho que lo digan los aforismos

Primero de mayo, el día del trabajador. Fiesta nacional en la gran mayoría de los mercados financieros y bursátiles de Europa, que permanecerán cerrados. Y, ante todo, la fecha que marca el final de uno de los periodos de actividad bursátil más frenéticos del ejercicio, los primeros cuatro meses del año.

Tras el cierre del cuatrimestre, suele ser cada vez más habitual empezar a escuchar alusiones al manido mantra del Sell in May and go Away (Vende en mayo y márchate). El aforismo por el cual, un inversor debería de haber hecho los deberes durante los primeros compases del ejercicio y cuando llega el mes de las flores, empezar a deshacer posiciones.

Y es que, en el mundo bursátil hay una gran parte de inversores y analistas que confían en la existencia de factores de momento y estacionales para explicar el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. Es decir, que operan en determinados a tenor del momento del año en el que se encuentren

"No hay que descartar que se trate de un comportamiento aleatorio, como sacar una racha de rojos en el casino, pero es cierto que el mercado tiende a perpetuar pautas que empiezan siendo aleatorias para acabar siendo profecías autocumplidas", asegura Alejandro Martínez, director de inversiones de Efe&Ene

Sin embargo, "en la situación actual debemos decir que los inversores que venden en mayo corren el riesgo de tener que volver a comprar en octubre, o al menos renunciar a sus posiciones ganadoras", afirma Sergio Avila Luengo, analista de mercados de IG.

"No observamos ningún signo de debilidad que ponga en cuestión un escenario de mayores alzas para la principal referencia europea EuroStoxx 50 hacia objetivos que manejamos en los máximos de 2017, en los 3.700 puntos", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. "No habrá nada que ponga en jaque este escenario mientras un eventual recorte no profundice por debajo del soporte de los 3.410 puntos", afirma.

En lo que se refiere al Ibex 35 cabe señalar que por el momento se sigue manteniendo sin problemas por encima de su primer soporte de corto plazo de los 9.370 puntos, por lo que mantiene intactas las posibilidades de seguir viendo mayores alzas en próximas fechas.

Valores que no hay que vender

En ese sentido, los analistas no han dudado en señalar a numerosos valores como aquellos en los que no se debería de aplicar el aforismo del Sell in May and go Away. Se trata de las firmas que tienen las recomendaciones de compra más sólidas de los mercados más importantes de Europa.

Las firmas francesas Total, AXA y Vinci y la alemana Deutsche Post se posicionan como las compañías más fuertes para los analistas en estos momentos. De hecho, los expertos esbozan un avance del precio de sus acciones de doble dígito de cara a los siguientes doce meses. Y todo ello sustentado en un crecimiento de su beneficio que, sobre todo en el caso de la aseguradora gala, es muy elevado.

En la lista también se cuelan firmas cotizadas en España como Ferrovial y ArcelorMittal. Dos compañías que forman parte del Top 10 por Fundamentales de Ecotrader, que reúne las 10 compañías que merecen una mejor recomendación para los bancos de inversión

Al otro lado del Atlántico, el respiro que ha dado el descenso del precio del crudo en las últimas sesiones favorece una vía de entrada en la compañía mejor recomendada del sector... y de EEUU, Marathon Petroleum.

Un 100% de los expertos que la siguen recomiendan tomar posiciones en ella, motivo por el que forma parte de elMonitor, la herramienta de inversión internacional de elEconomista

Conoce tu perfil inversor: