Deutsche Bank recomienda comprar Siemens Gamesa y la prefiere a Vestas

Carlos Simón García Madrid

Siemens Gamesa continúa brillando este año, en el que es el valor más alcista de todo el Ibex 35 con un rebote cercano al 40% que le ha llevado a cotizar en máximos no vistos desde el verano de 2017.

Hoy sus títulos se anotan por momentos más de un 2% gracias al respaldo de los analistas de Deutsche Bank, que han iniciado su cobertura con una recomendación de compra mientras que a su principal competidora, Vestas, le otorgan la de mantener.

"Preferimos Siemens Gamesa por su mayor exposición al negocio offshore y a los mercados emergentes y vemos más recorrido al alza que en Vestas", explican desde la entidad alemana.

De hecho, sitúan su precio objetivo en los 16,8 euros, por encima del que recibe del consenso de analistas que recoge Bloomberg. Este precio implica un potencial del 14% desde los niveles actuales.

Deutsche Bank explica que "el entorno de precios de este mercado ha mejorado y las previsiones para el corto y medio plazo para la industria son robustas, con un espacio significante para el crecimiento de los ingresos".

Actualmente la firma hispano-alemana recibe un 58% de consejos positivos por parte del consenso, un 31% prefieren mantener posiciones y un 11% deshacerlas.

Objetivo en los 17,5 euros

Desde el punto de vista técnico, "Gamesa está superando el techo del amplio movimiento lateral desarrollado en los últimos meses, lo que abre la puerta a mayores subidas que podrían ir hasta los 17,5 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

No obstante, según el experto, "a corto plazo estamos asistiendo a una consolidación de las últimas subidas pero no habrá debilidad destacable mientras no pierda los 14,15 euros". "Sólo si viéramos una recaída que aproximara sus títulos a la zona de los 13,5/13,30 aconsejaríamos tomar posiciones", concluye Almarza.

