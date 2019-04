Santander le quita a Iberdrola la mejor recomendación de los grandes del Ibex

Entre las diez grandes cotizadas del Ibex solo hay dos valores sobre los que los analistas recomiendan adquirir sus títulos: Banco Santander e Iberdrola. Mientras que la eléctrica ostenta un cartel de compra que se ha mantenido constante desde abril del año pasado, la entidad cántabra ha ganado y perdido el respaldo de los analistas de manera intermitente a medida que mejoraban o empeoraban las expectativas de subidas de tipos en Europa en los últimos meses. De hecho, en los últimos ejercicios la recomendación de los expertos se había mantenido al margen de las firmas financieras e, incluso, aconsejando a sus clientes deshacer posiciones en ellas de manera clara, como en el caso de Bankia.

Pero la mejora que han emitido las casas de análisis sobre la compañía que preside Ana Patricia Botín en los últimos meses es evidente. El Santander empezó 2019 con un mantener que paulatinamente se ha ido tornando más positivo hasta la recomendación que luce actualmente, con siete de cada 10 analistas que le siguen aconsejando comprar.

Una recuperación que se ha visto reflejada en la Liga Ibex de elEconomista -la clasificación que permite detectar qué valores tienen el mejor consejo, según una combinada de Bloomberg y FacSet- y que ha llevado a la firma financiera a superar a Iberdrola por primera vez desde que empezó a auditarse esta evolución en septiembre de 2016. Santander despidió 2018 en la décimo tercera posición y en poco más de un trimestre ha avanzado hasta el quinto puesto, su mejor clasificación. Entre tanto, Iberdrola estrenó 2019 en el quinto puesto y en marzo llegó a rozar el podio que llevan ocupando durante siete semanas consecutivas Ferrovial, ArcelorMittal y Meliá. Pero en las últimas semanas su recomendación se ha deteriorado a medida que su buen comportamiento bursátil le han dejado sin potencial -desde septiembre del año pasado ha subido de 6 euros a casi 8 euros- y retrocede hasta el octavo lugar.

Catalizadores

Para Víctor Peiro, de GVC Gaesco Beka, la mejora de la recomendación de Santander "proviene de la reducción del riesgo de una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea, de la mejora de los emergentes y de los objetivos de mejorar la rentabilidad del nuevo plan estratégico", señala el analista.

El banco presentó recientemente su hoja de ruta hasta 2021, donde reafirmó sus objetivos de rentabilidad del patrimonio tangible RoTE ordinario (13-15%) y de ratio de capital CET1 fully loaded (11-12%), fijó como meta mejorar su eficiencia hasta situarla en el 43-45% e incrementar el payout -porcentaje del beneficio que se destina al dividendo- hasta el 40-50%.

El plan ha tenido en el mercado una acogida neutra. Mientras que 13 de las 16 casas recogidas por Bloomberg que han revisado su recomendación tras conocerse los números los han mantenido sin cambios, Credit Suisse recortó su valoración un 3,8% y señaló que la reiteración de los objetivos a medio plazo es una "decepción para los inversores".

En opinión de Nuria Álvarez, analista de Renta 4, "pensamos que el plan estratégico no ha tenido que influir necesariamente en este cambio de recomendación. En la presentación del plan no dieron grandes detalles adicionales a lo que ya habían adelantado en la presentación de resultados de 2018 en cuanto a objetivos de rentabilidad y niveles de capital", apunta. "No obstante", continúa, "a pesar de la falta de concreción en algunos aspectos del plan estratégico, nosotros pensamos que el consenso está dando credibilidad al plan en la medida en que es un plan donde la recuperación de la rentabilidad se va a basar en gran parte en el control de costes, un elemento que el banco es capaz de controlar. No poniendo así el cumplimiento del plan en manos de factores externos sobre los que no pueden tener control", añade.

CaixaBank también mejora

La confianza de los expertos sobre el sector financiero no es exclusiva del Santander. Actualmente otra entidad, CaixaBank, también se sitúa entre las 10 mejores recomendaciones del índice. La firma catalana, que también es compra, ocupa el noveno puesto tras escalar cinco peldaños desde enero. No es la primera vez que dos entidades se sitúan entre los primeros puestos, aunque hay que retroceder en el calendario hasta finales de julio del año pasado para encontrar a estos mismos valores entre los primeros puestos. Eso sí, en aquella ocasión, era CaixaBank la que estaba mejor clasificada, en el octavo puesto, mientras la cántabra ocupaba el décimo lugar.

En cuanto al resto de bancos, BBVA, Sabadell y Bankinter, con un mantener permanecen en la segunda mitad de la tabla, mientras que Bankia, con un cartel de venta, nunca ha logrado superar el puesto 28.