Todavía faltan dos 'ases' para que Wall Street apunte a máximos históricos

La posibilidad de que Wall Street vaya directamente a la zona de máximos históricos sin sufrir antes una consolidación del fuerte rebote que nació en los mínimos de Navidad se está allanando. Este es un escenario para el mercado norteamericano que, aunque no es el más probable para el equipo de estrategas de Ecotrader, sigue ganando enteros pese a la innegable sobrecompra -también en Europa-.

Con esta cierta complacencia la semana pasada dejó a dos de los cuatro principales índices del mercado norteamericano en máximos anuales después de batir sus respectivas resistencias. Estos son el S&P 500 y el Nasdaq 100, que encontraban sus techos en los 2.815 y los 7.205 puntos, respectivamente. "Esto es de todo menos algo bajista y es una clara señal de fortaleza que pone sobre la mesa la posibilidad de que el rebote que nació en los mínimos de Navidad pueda tener continuidad hacia los altos históricos de dicho índice, en los 2.940 puntos", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

No obstante, estos son sólo dos de los cuatro ases que el mercado necesita para conseguir el ansiado póker, la mano más alcista que existe. Según Cabrero, "un escenario de subidas ganaría muchos enteros si resistencias análogas a los 2.815 puntos también son superadas en el Dow Jones y el Russell 2000".

El selectivo industrial tiene su particular techo en los 26.250 puntos, del que sólo le separa un ascenso del 1,7% -a media sesión- mientras que el indicador de valores de pequeña capitalización lo tiene a algo más de 3 puntos porcentuales.

"Operativamente, a pesar de que se haya superado esa resistencia de los 2.815 puntos, desde Ecotrader seguimos insistiendo en que no hay que precipitarse a la hora de comprar mientras no disminuya la actual sobrecompra fruto de las últimas y verticales subidas", apunta el experto, quien concluye que "para que esta sobrecompra disminuya es preciso que asistamos bien a una consolidación lateral que consuma tiempo o bien a una corrección en profundidad".

Atentos a Powell y a Londres

Esta semana estará marcada por la reunión del miércoles de la Reserva Federal, en la que todo apunta que mantendrán el tono dovish de los últimos encuentros -ver información inferior-. Más allá de esto, el mercado estará atento a cualquier nueva información sobre el cara a cara que mantendrán -previsiblemente a comienzos de abril- Donald Trump y Xi Jinping para cerrar el acuerdo comercial definitivo.

No obstante, lo que podría dar un vuelco a los mercados en los próximos días vuelve a ser el Brexit. Theresa May podría volver a presentar ante la Cámara de los Comunes un acuerdo -aunque no podrá ser el mismo ya votado anteriormente- con Bruselas para después, según el resultado, pedir a la Comisión Europea una prórroga corta -dos meses- o larga, lo que obligaría a los británicos a participar en las próximas elecciones comunitarias.

En el Viejo Continente las bolsas cotizaron el lunes con importantes subidas en las que el Ibex se anotó un 0,72%, superando incluso los 9.400 puntos", "lo que abre la puerta a un rebote adicional hasta los 9.675/9.735 puntos y alejaría el riesgo de ver una vuelta a los 8.825", advierten desde Ecotrader.

El sector bancario es el que tiró este lunes de los avances del Ibex. CaixaBank, Sabadell y Bankia se colaron entre los valores más alcistas al calor de las compras generalizadas que vivió el sector en la jornada después de que Commezbank y Deutsche Bank confirmasen el domingo de forma oficial el inicio de las negociaciones para llevar a cabo su fusión.

De igual forma, ArcelorMittal estuvo en este grupo de cabeza gracias a que la justicia brasileña haya ordenado a Vale el cierre de otra de sus minas, con lo que esto puede afectar a la oferta de hierro.

Las pérdidas estuvieron protagonizadas por IAG, que cedió más de 2 puntos porcentuales y Ence, que no levanta cabeza en bolsa y ya se encuentra en mínimos de un año al ser castigada por la incertidumbre sobre el futuro de la concesión de la planta de celulosa situada en Pontevedra.