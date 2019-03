El Ibex se descuelga de Europa y abre una brecha de 200 puntos básicos

En apenas cinco semanas de mercado, la bolsa española ha pasado de ceder el maillot amarillo que lucía frente a Europa desde el último trimestre de 2018 a conformarse con no perder de vista al pelotón. En lo que a rentabilidades se refiere, la diferencia de casi 5 puntos porcentuales que el Ibex le sacaba al índice EuroStoxx 50 desde el mes de octubre -principalmente por el efecto Brasil- no solo ha desaparecido, sino que ahora es el selectivo doméstico el que lucha por no perder el paso, tras crearse una brecha en su contra de 200 puntos básicos desde el arranque de febrero.

En lo que va de ejercicio, la española es la segunda gran plaza europea que menos avanza, por detrás de la británica, que sólo sube un 7%. Si bien el Ibex suma alrededor de un 9%, se queda algo lejos de los avances de doble dígito que firman el resto de índices: el Footsie italiano rebota un 14%, el Cac francés repunta un 12%, el EuroStoxx 50 un 11% y el Dax, casi un 10%.

El previsible acuerdo comercial entre EEUU y China está favoreciendo el rendimiento de las compañías europeas más expuestas al conflicto comercial, y por ende, a los índices con mayor peso exportador. Por eso, el peor comportamiento del selectivo nacional se explica por los factores diferenciales que presenta respecto a sus homólogos, como la evolución del sector bancario, las utilities y la incertidumbre política que se abre por el adelanto electoral al mes de abril. "Nuestra menor presencia en sectores puramente más cíclicos como metales y minas, lujo, automovilísticas o tecnológicas ha mermado la evolución comparable en el momento que el apetito por el riesgo volvía", apunta Pablo García, de DIVACONS-Alphavalue.

Por otra parte, la exposición de España a América Latina ha perjudicado los beneficios de las cotizadas españolas en opinión de los expertos. "El Ibex está teniendo una sensibilidad mayor y le está costando remontar. Mientras que otros índices están rompiendo resistencias, en el Ibex estamos viendo estancamiento en el entorno de los 9.300 puntos", destaca Darío García, experto de XTB.

Así, mientras Brasil y la recuperación de las divisas emergentes fueron el viento a favor en la última parte del pasado ejercicio y el arranque de 2019, el efecto bursátil de la llegada de Bolsonaro a la presidencia del país está más que descontado, como demuestra el retroceso del Bovespa y la caída del real frente al euro en febrero.

El peso del adelanto electoral

Precisamente, febrero fue el mes a partir del cual la brecha empezó a hacerse más evidente. Mientras el Ibex avanza un 3%, el EuroStoxx sube casi un 5% en este periodo.

A las dudas planteadas por el Brexit y la ralentización de la economía global se une el factor político. "Las elecciones de abril, donde seguramente se verá un parlamento más fraccionado que obligará a pactos con partidos territoriales para asegurar una mínima gobernabilidad, la confección de unos nuevos presupuestos con las concesiones oportunas a los partidos más pequeños y las medidas sociales, parecen que hará que España se aleje de los requerimientos de déficit público que tanto gusta a la bolsa", explica José Luis García, de Dif Broker.

Pero el adelanto electoral no es el único factor. Y es que la situación de Cataluña, recuerda el experto, "sigue latente y sin resolver junto con problemas estructurales de nuestra economía como son las pensiones, el paro y el peso que tiene el sector financiero y de la construcción en nuestro país no hacen que a corto plazo los inversores vean una estabilidad clara y prefieren mantenerse distantes esperando que las aguas puedan volver a su cauce con los resultados que arrojen las urnas".

No todos los expertos achacan el retraso del Ibex a la política sino a la exposición geográfica de sus empresas. "La convocatoria de elecciones anticipadas apenas ha tenido impacto en el Ibex, tal y como demuestra la caída de la prima de riesgo y el comportamiento normal de sectores regulados como eléctricas y bancos", argumenta Felipe López Gálvez, de Self Bank.

Para el analista, el acercamiento entre EEUU y China favorece especialmente a las bolsas de Francia y Alemania. Las mejores perspectivas sobre el comercio mundial despejan las dudas que habían perjudicado a los grandes valores industriales y las firmas de consumo con más presencia en China. Además, mientras que la temporada de resultados ha sorprendido positivamente en Europa, en España simplemente ha cumplido con las expectativas. "No hemos visto ninguno de los grandes valores del Ibex dispararse tras presentar resultados. Incluso algunos de ellos cayeron de manera importante como es el caso de Amadeus", añade López Gálvez.