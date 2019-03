DuCharme (LetterOne): "Dia puede solucionar la insolvencia por sí misma sin declarar la disolución"

Es la segunda vez que Stephan DuCharme, responsable de L1 Retail, el holding que ha opado a Dia a 0,67 euros, se reúne con los medios de comunicación en las últimas dos semanas. Hay mucho dinero puesto en juego como para dejar escapar el mínimo fleco y da la sensación de que es, precisamente, lo que está queriendo hacer LetterOne, el brazo inversor de magnate ruso Mikhail Fridman, propietario de un 29% de Dia. Están en plena campaña para convencer a los accionistas de que la mejor opción para el futuro de la compañía es la que representan ellos e insisten en acusar al consejo de administración de falta de transparencia en la ampliación de capital que han asegurado con Morgan Stanley.

¿Cree que conseguirán el apoyo suficiente de los accionistas a su ampliación de capital y a la opa?

Estamos en contacto con los accionistas, está siendo un diálogo muy productivo. Queremos dejar muy claro a los accionistas de dónde venimos y también que cuenten con toda la información. Estamos hablando con ellos, queremos que tengan todas las opciones posibles sobre la mesa y la verdad es que están mostrando su apoyo al plan de L1 Retail.

¿Tiene alguna estimación de cuántos accionistas votarán en contra de la ampliación de Dia?

Al menos el 29%, eso es seguro. El feed-back que estamos recibiendo de los accionistas es que ellos entienden nuestra posición, comprenden también la opción que nosotros proponemos a pesar del ruido que existe alrededor de todo el proceso. La opa sólo está condicionada a tres puntos: la aprobación de las autoridades de competencia, que no se apruebe el aumento de capital que propone Dia y que sea respaldada por, al menos, el 65,51% de los accionistas. La discusión con los bancos no tiene nada que ver con la opa. La situación de solvencia o insolvencia tampoco, etc. Los accionistas saben que si se cumplen estas tres condiciones ellos recibirán 67 céntimos por acción.

La otra cuestión que está cada vez más clara para los accionistas es que si comparan las dos ampliaciones de capital propuestas deben plantearse cómo de reales son, qué cantidad de lo recaudado en esta operación irá a parar a las cuentas de la compañía y cuánto a los bancos.

¿Qué condiciones ocultas cree que Dia ha comprometido con Morgan Stanley para asegurar la operación?

No lo sabemos porque el acuerdo no es público.

¿No tienen más información facilitada por Dia?

Como accionistas, no tenemos más información, no.

¿Legalmente la compañía tiene la obligación de suministrarles esa información?

Legalmente, nosotros tenemos el derecho de preguntar por esta cuestión a la compañía. La respuesta que den depende de ellos y de cuán transparentes quieran ser o no. Nosotros, en cambio, hemos dejado claras las condiciones exactas de nuestra ampliación de capital, también para la banca. Hemos puesto todo negro sobre blanco.

¿El apoyo que dice tener de los inversores vendrá principalmente de extranjeros?

No necesariamente. Ayer mismo nos reunimos con inversores en Madrid. El problema de Dia es que sólo tiene un gran accionista (LetterOne). Antes sí estaba, por ejemplo, Baillie&Gifford con un 10%, y otros muchos grandes accionistas con participaciones del 5%, o inversores a largo plazo, pero todos han desaparecido. Es, de hecho, bastante difícil recabar ese apoyo porque el accionariado cambia constantemente.

El hecho de que la compañía haya mencionado que podría acabar en una dilución ha sido duramente criticada por ustedes. ¿Por qué consideran que es una amenaza que no está justificada?

Creo que utilizar términos como quiebra, concurso de acreedores o insolvencia no ayuda demasiado a la propia compañía. Probablemente tampoco sea demasiado responsable hacer esto. Tampoco creo que sea bueno desde un punto de vista psicológico para la compañía. Es incluso irónico porque, de hecho, al decir esto lo que generan es inseguridad entre los accionistas lo que podría llevarles a optar por la certidumbre que ofrecemos nosotros de pagar 0,67 euros por acción; tampoco creo que sea positivo ni para los empleados, ni para los proveedores y no sé por qué lo han hecho. La compañía sigue cotizando en el mercado, la gente sigue yendo a las tiendas, pero los proveedores están nerviosos. Nosotros mismos hemos ido a decir a los proveedores que por favor apoyen a Dia. Vamos a ser claros.

Tener un patrimonio negativo es una cuestión contable; existe un proceso muy claro de cómo solventarlo, es verdad que la gente está nerviosa, pero tampoco es la primera compañía en España con fondos propios negativos. El consejo decidió comunicar que los fondos propios eran negativos a finales del año pasado, fue su decisión porque podrían haber esperado, pero consideraron que era mejor declararlo en diciembre. Esto hizo que empezara a contar entonces un plazo de dos meses para convocar la Junta de Accionistas, que podrían haberlo hecho en hasta ocho semanas después de la convocatoria, pero optaron por hacerlo con mayor rapidez en seis semanas. ¿Qué pasará si la ampliación de capital (ninguna de ellas) es aprobada en junta? Se abre un nuevo periodo de dos meses en los que el consejo debe decidir cómo solventar esta situación y encontrar una solución.

Pero ya han reconocido que están dispuestos a poner sobre la mesa un préstamo participativo de hasta 500 millones de euros para salvar esta situación

Esto está vinculado a que salga adelante nuestra opa. Después de esto tenemos mucha confianza en alcanzar un acuerdo con los bancos acreedores, están siendo muy razonables. Este préstamo participativo puede llegar a los 500 millones de euros.

Ustedes han propuesto ya soluciones al consejo para evitar la causa de disolución, ¿cuáles son?

Dia puede encontrar una solución contable a un problema contable. Seguimos comprometidos con la compañía, y pensamos que Dia lo puede solucionar por sí misma. Donde entra en juego el préstamo participativo que hemos propuesto es en una solución posible que sería que la banca reclasificase deuda senior a deuda subordinada, lo que anularía la situación de fondos propios negativos. Esto implica que 100 millones de deuda senior dejen de serlo y forma parte de la estrategia de ganar tiempo. Pero no podemos poner ahora sobre la mesa ahora ese préstamo participativo porque está condicionado a que tengamos el control de la compañía.

¿Cuánto cree que tardará la CNMV en aprobar el folleto de la opa?

Tengo un gran respeto por el trabajo que está realizando la CNMV, es una situación muy compleja. Mi sueño sería que la CNMV aprobara el folleto mañana mismo, pero entendemos que necesitan tiempo. Nos gustaría tenerlo aprobado tan pronto como sea posible.