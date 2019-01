La caída del beneficio del 4% no frena el mayor potencial del Ibex en siete años

Con la desacelaración del ciclo económico como telón de fondo, 2019 partió con la premisa de que la renta variable tendrá un mejor comportamiento que la renta fija a tenor de unas valoraciones atractivas en términos históricos mientras no se produzca un deterioro de los resultados empresariales. En nueve sesiones del año, el Ibex 35 se anota un 3,2%, hasta los 8.818,60 puntos y es la segunda plaza más alcista de Europa tras Italia. Sin embargo, la tendencia bajista no se romperá hasta que el índice no supere los 9.260 puntos -sus máximos intradía de diciembre-, para lo que debe avanzar un 5%.

Por análisis fundamental, el selectivo español tiene su precio objetivo en los 10.456,8 puntos, según el consenso de mercado que recoge Bloomberg, lo que le otorga un recorrido al alza para los próximos 12 meses del 22,4%. Se trata del mayor potencial para la bolsa española en el arranque del año desde 2012, cuando el precio justo del índice para los expertos rondaba los 11.234,1 enteros a principios de enero y tenía margen para avanzar un 31% desde el entorno de los 8.566 puntos en los que cotizaba el selectivo hace siete años. En aquel momento, el indicador acababa de despedir un 2011 complicado, en el que su cotización se había hundido más de un 13%; no volvería a sufrir unas pérdidas anuales tan pronunciadas hasta, precisamente, 2018, cuando cedió un 15%.

'Rejonazo' a las previsiones

Resulta llamativo que los expertos concedan ese abultado potencial al índice, pese a que las estimaciones de beneficio para sus integrantes estén sufriendo recortes. El mayor rejonazo recae en las ganancias previstas para el ejercicio de 2018: en sólo seis meses, el consenso de mercado que recoge FactSet ha recortado su estimación casi un 10%, hasta los 43.110 millones de euros. En un año, el dato cae más de un 8%. Este recorte se explica, en parte, por el efecto Naturgy, que cerrará 2018 con pérdidas -estimadas en 2.700 millones de euros- frente a los 1.300 millones que se esperaba en enero del año pasado.

De cara a 2019, los expertos prevén que el conjunto de empresas del indicador obtenga unas ganancias de 49.297 millones de euros, un 3,1% por debajo de lo esperado a cierre del primer semestre de 2018 y un 3,7 inferior a lo previsto hace un año.

El recorte se extiende a 2020: los 53.088 millones que ahora calculan los expertos empeora en un 3,3% su pronóstico de junio de 2018 y en un 4,4% su estimación de hace 12 meses.

La comparación se complica si nos fijamos en 2021, ya que hace un año eran muchas las cotizadas para las que los expertos aún no habían emitido una previsión. Pero teniendo en cuenta las 33 compañías que sí contaban con ella a cierre del pasado junio, el dato ha caído un 3,4%, hasta los 56.619 millones. En cualquier caso, el beneficio del conjunto del Ibex seguirá creciendo año a año. Lo hará un 14,4% en 2019, un 7,7% en 2020 y un 6,7% en 2021, si se cumplen los pronósticos actuales. El cruce de la barrera psicológica de los 50.000 millones, que hace seis meses se anticipaba para este mismo año, se ha retrasado al próximo.

Potenciales superiores al 20%

El equipo de análisis de Renta 4 se muestra incluso más optimista que el consenso, al considerar que a 12 meses el Ibex puede escalar hasta los 10.619 enteros. En su estrategia de 2019, el banco se mostraba positivo con España, siempre y cuando el inversor se inclinase por "valoraciones atractivas o compañías que tienen buenos fundamentales pero han sufrido un excesivo castigo", lo que incluiría algún banco y alguna cíclica, además de firmas con buena "visibilidad del negocio", explican desde la entidad. En el lado contrario, Bankinter sitúa su precio objetivo muy por debajo, en los 9.181 puntos.

De los 35 miembros del selectivo, 14 compañías tienen un recorrido en bolsa superior al 20%, según el consenso que recoge FactSet. Destacan los potenciales de ArcelorMittal (del 66%), Sabadell (44%), así como los de Ence y Meliá (ambos del 40%).

¿Con qué bazas cuenta la bolsa española para anotarse una subida de doble dígito? Por su multiplicador de beneficios, el Ibex cotiza a un per (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) de 12 veces y no cotizaba tan barato desde el verano de 2012, en plena crisis de deuda en Europa.

De hecho, respecto a su media histórica, el selectivo de referencia ofrece una rebaja del 15,7%. Frente al resto de plazas del Viejo Continente arroja un descuento cercano al 4%.