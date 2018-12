¿Qué le pasa a las bolsas? El mercado sigue pensando que la Fed va a demasiado rápido y quiere que frene

El mercado siempre quiere más de los bancos centrales después de años beneficiándose de las políticas monetarias ultralaxas, y la marcha atrás en este sentido que ya ha iniciado la Fed y en poco tiempo tiene previsto realizar el BCE tensiona las bolsas, tanto en renta variable como en renta fija. Ayer, la el banco central de EEUU se ciñó al guión previsto al subir por cuarta vez los tipos de interés, la novena alza desde que en 2015 se inicio la normalización de la política monetaria en EEUU, y a la rebaja de previsiones en los aumentos de tasas para 2019 -de 3 subidas a 2. Pero los inversores castigan la decisión y la estrategia con duras caídas y moviéndose a activos refugios.

Y es que querían un giro mayor y que la de ayer fuera la última subida para un largo período de tiempo. La intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, provocó una venta masiva en renta variable y los inversores acudieron al refugio de la deuda. Para los analistas más allá del enfriamiento que supuso las previsiones de 2019, el mensaje de Powell todavía creó más desasosiego todavía. El banquero restó importancia a la volatilidad que se está creando con el endurecimiento de la política monetaria.

"Piensan que la Fed ha juzgado mal la situación por completo", ha indicado Kyle Rodda, analista de mercado de IG. "Probablemente estamos entrando en una etapa en la que los mercados se han puesto de acuerdo para una caída sostenida en 2019", dice. En la misma línea se manifiesta Salman Ahmed de Lombard Odier Investment Managers. "El mercado quería más apoyo y está obsesionado con la recesión", indica.

El bono a diez años retrocede a mínimos de siete meses al retroceder la rentabilidad al 2,77%, mientras en la deuda a corto plazo se producen ventas. La curva de tipos da hoy un nuevo paso en su estrechamiento y el diferencial entre a dos y diez años se reduce a 11 puntos básicos.

La Reserva Federal ha sido un gran amigo del mercado de valores y ahora no lo parece y probablemente se conviertan en un enemigo peor antes de que la normalización de la política monetaria termine

Esta referencia está considerada como un indicador que adelanta futuras recesiones. Cada una de las seis recesiones desde 1970 estuvo precedida por una curva invertida en los tipos de interés. La bolsa va camino de registrar peor trimestre desde 2011 por este temor, pero Powell en su conferencia de prensa subrayó que "no nos fijamos en el mercado", y que la volatilidad no le preocupa.

"La Reserva Federal ha sido un gran amigo del mercado de valores y ahora no lo parece y probablemente se conviertan en un enemigo peor antes de que la normalización de la política monetaria termine", ha indicado Bob Doll, estratega jefe de NuveenTelevision.

Powell se agarró a la fiabilidad de los datos económicos para seguir modulando los futuros movimientos de los tipos de interés. "La Fed está mucho más moderada hoy que en septiembre, tal vez no sea tan moderada como le hubiera gustado al mercado, pero la economía no avala el parón definitivo para subir tipos", señala Roberto Perli ex economista de la Fed.

Las expectativas de alza de tasas se habían reducido a una para 2019, lo que no era realista

Las críticas de la Administración Trump y de muchos analistas es que el Presidente de la Fed es el responsable de la caída de las bolsas desde octubre, con su mensaje duro para no modular el ascenso de las tasas. A fines del mes pasado, Powell dio una tregua a los inversores al abrir la puerta a que en 2019 no se ejecutaría las subidas previstas al situarse la política monetaria "justo por debajo del rango neutral".

"Las expectativas de alza de tasas se habían reducido a una para 2019, lo que no era realista", subraya Megan Greene, economista jefe global de Manulife Asset Management. Para la experta a Powell le iba a resultar muy difícil no asustar al mercado después de la reacción exagerada que hubo la semana pasada.