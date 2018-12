Bankinter: "No tiene sentido que las bolsas europeas cierren 2018 tan mal"

A falta de 18 sesiones para terminar el año y con las principales bolsas europeas cediendo entre un 4% y un 10%, parece un imposible que Europa termine el ejercicio en positivo. Sin embargo, en opinión de Bankinter, se han producido tres desenlaces constructivos que nos llevan hacia un rebate en las bolsas.

Para el equipo de análisis de la entidad, el hecho de que Italia esté dispuesta a ceder tal y como lo ha expresado la prensa italiana en las últimas horas, el mensaje menos agresivo de Powell admitiendo que los tipos podrían estar sólo ligeramente por debajo de su nivel neutral y el desaceleramiento de la UEM , síntoma de que el abaratamiento del petróleo empieza a aliviar la presión de los precios "permite pensar que el BCE subirá tipos tipos - cuando los suba, porque podría retrasarlo más allá de finales de 2019 - sólo testimonialmente y eso reduce los riesgos de equivocación".

Las tres variables del mercado

El primer aspecto a seguir vigilando es el proteccionismo. Para Bankinter, el riesgo disminuye después de que en el G20 de este fin de semana ambas partes hayan acordado una tregua de 90 días. El ganador es EEUU porque sólo renuncia a subir aranceles a 200.000 millones de dólares de exportaciones desde el 10% hasta el 25% y a posponer la decisión sobre su aplicación a otros 267.000 millones de dólares, mientras que China se compromete a comprar más productos agrícolas y ganaderos americanos (convirtiendo así el acuerdo en una victoria para Trump en su feudo del Medio Oeste).

El segundo será la estabilización de los emergentes como Argentina y Turquía, o la recuperación de India y Brasil.

Por último, la política europea en general, e Italia, en particular, aunque "todo apunta a que el actual gobierno está próximo a ceder", señalan los citados expertos. También alivia la presión la reciente firma de un acuerdo para el Brexit que en realidad implica que nada cambia en el frente comercial (mercancías) hasta 2020, extensible hasta 2022.

En opinión de la entidad, "la macro americana de esta semana debería dar soporte a las bolsas". El presidente de la Fed, Jerome Powell, comparece el miércoles en el Senado donde podría reafirmar el tono suave que tanto ayudó a las bolsas la semana pasada. Además, el viernes se publicará la tasa de paro, la creación de empleo no agrícolas y las ganancias medias que suponen un referente fiable para los salarios, esperado a que repunten un 3,2% desde un 3,1%.

A ojos de Bankinter, si las cosas salen como parecen las bolsas deberían seguir recuperando confianza y rebotando hoy incluso después de una semana pasada francamente buena.

"Seguimos pensando que no tiene sentido que las bolsas cierren 2018 con pérdidas cuando los resultados empresariales se expanden a doble dígito y la economía global desacelera pero no se dirige hacia ninguna recesión. Por eso tendría sentido que diciembre fuera un mes de recuperación para las bolsas, independientemente de que lo que suceda pueda denominarse o no "rally de fin de año".