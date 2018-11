Wall Street cotiza plano y con la mirada puesta en la cumbre del G20

Tras una apertura tranquila, aunque en rojo, y sin variaciones en sus principales índices, Wall Street cotiza plano este viernes y con la mirada puesta en la cumbre del G20 que está teniendo lugar en Buenos Aires.

Los inversores estarán pendientes esta semana de todo lo que suceda en la capital de Argentina. Allí se reunirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, para abordar el conflicto comercial que desde hace meses enfrenta a las dos mayores economías del mundo.

El mandatario estadounidense ya amenazó ayer a través de Twitter con aumentar los aranceles a las importaciones de productos del gigante asiático, asegurando que todavía le queda un "largo camino por recorrer" en esta guerra comercial.

Pero antes de ese encuentro, Trump ha firmado junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el nuevo tratado que sustituirá al NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en sus siglas en inglés).

Este nuevo acuerdo comercial, el USMCA (Acuerdo de EEUU, México y Canadá, por sus siglas en inglés), es "el más grande, significativo, moderno y equilibrado de la historia", ha defendido Trump.

President Donald J. Trump is joined by Mexico President Enrique Peña Nieto and Canadian Prime Minister Justin Trudeau at the USMCA signing ceremony in Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/yhAz8XtyCw