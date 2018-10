Para GVC Gaesco Beka, el proteccionismo podría acortar el ciclo económico

Existen algunas voces en el mercado que ya apuntan a un cambio en el ciclo económico por factores como el aplanamiento de la curva de tipos en Estados Unidos, el descenso de los índices PMI o las rebajas en las previsiones de crecimiento mundial de organismos como el Fondo Monetario Internacional.

Pero hay otras voces que creen que "no se va a llegar a un enfriamiento económico", como recalca Victor Peiró, director general de análisis de GVC Gaesco Beka. Pese a que el FMI ha recortado en dos décimas su previsión de PIB mundial para 2018 y 2019, "que el mercado crezca al 3,7% en 2018, por encima de la media histórica, no es mala señal", sostiene Peiró, quien añade que "si el mundo crece por encima de la media histórica, los beneficios explotan".

EEUU va un paso por delante

Las políticas fiscales y regulatorias de un país pueden alargar el ciclo, como en Estados Unidos, o acortarlo, como en Europa. En el país norteamericano se ha producido un cambio significativo, según indican los analistas del grupo financiero, que ha alargado el ciclo económico "porque la política fiscal está funcionando, sobre todo en los bancos, combinada con la subida de tipos de interés", que ahora se sitúan en el rango del 2% al 2,25%.

¿El proteccionismo podría acortar este ciclo?, se pregunta Peiró antes de responder que "en el largo plazo, el proteccionismo va a beneficiar a Estados Unidos porque las empresas irán a producir allí y eso llevará arecortar el déficit". Sin embargo, el director de análisis de GVC Gaesko Beka sostiene que "en el corto plazo, todos perdemos porque los costes subirán:o bien a causa de más importaciones o porque se consumirán productos elaborados en el país, que serán más caros". Además, señala que "los proteccionismos se compensan a largo plazo con devaluaciones de compañías o la inflación, según la teoría económica".

En Europa, advierte Peiró, "hay que ir con ojo porque las políticas fiscales pueden acortar el ciclo".

¿Cambio de ciclo?

Tipos de interés, previsiones de beneficios, caídas en ventas de coches, menos turistas... Son muchos los factores que algunos analistas esgrimen para ver las raíces de una desaceleración económica. No obstante, desde GVC Gaesco Beka apuntan que uno de los motivos por los que la curva de tipos se ha aplando podría ser el hecho de que la rentabilidad de los tipos de interés a dos años ha subido más rápido que la de los tipos a diez años.

Por otra parte, hay quien mira hacia los índices de gestores de compras o PMI para encontrar las señales del fin del ciclo. "Los PMI han corregido, sobre todo en Alemania, pero se mantienen por encima de 50", explica Peiró, que es la cifra que separa una política expansiva de una contractiva. "Alemania es la más sufridora de los proteccionismos de Estados Unidos", añade, buscando una explicación a la caída del PMI alemán desde comienzos de año. "Alarma hay, pero no vemos un cambio inminente", apunta el experto.

Política monetaria

Desde el equipo de análisis de GVC Gaesco Beka consideran que el BCE todavía no ha podido "hacer los deberes", en referencia a la subida de tipos de interés que ya se ha instalado al otro lado del Atlántico. "La diferencia entre la subida de tipos en Estados Unidos y la del BCE se ha retrasado más que en otros momentos", relata Peiró, "por el nivel de deuda pública y la reticencia a recortarla". El director de análisis cree que los tipos de interés establecidos por la Reserva Federal no repuntarán mucho más allá del 3,5% a finales de 2020 y opina que para esa fecha, en Europa podrían subir al rango entre el 1% y el 1,5%.

Las caídas que se han ido produciendo en las bolsas mundiales a lo largo del año guardan relación con la subida de tipos, según sostiene Peiró. "En los primeros compases de subida de tipos, suelen producirse turbulencias en bolsa habitualmente". En el caso del Ibex 35, el analista considera que el índice se ve más afectado que sus homólogos europeos "porque la subida de tipos en Estados Unidos desacompasada con Europa presiona a las bolsas y las divisas de los países emergentes".

El carácter 'errático' del mercado

La volatilidad no está en niveles excesivos, por lo que no ha desempeñado un papel protagonista en la vulnerabilidad de las bolsas. De hecho, "está por debajo de la media histórica", destaca Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión.

"El EuroStoxx 50 ha hecho este año cinco movimientos erráticos: Italia, la guerra comercial, la lira turca y un totum revolutum últimamente", prosigue Puig, pero "de las cuatro primeras se recuperó". El gestor atribuye los altibajos bursátiles al carácter errático del mercado y a que el volumen negociado este año en la bolsa europea está en niveles de 2004.

"No es raro que caigan la lira turca y el peso argentino porque tienen una inflación más alta que la nuestra", pero no por ello salimos del mercado emergente, porque otros países emergentes no tienen la inflación de Turquía y Argentina", concluye Puig.