Cirsa obtuvo 187 millones de 'ebitda' antes de su salida a bolsa

Cirsa registró en el segundo trimestre de 2025 unos ingresos de explotación de 579 millones de euros y un beneficio operativo (ebitda) de 187 millones, superando así sus mejores registros trimestrales. Además, sumó 68 trimestres consecutivos de crecimiento, exceptuando el periodo del Covid-19. Estos resultados son previos a la salida a bolsa de la compañía.

"Estos resultados suponen una mejora de los ingresos de explotación en un 11,3% y el beneficio operativo en un 9,2% con respecto al segundo trimestre de 2024", ha informado la multinacional del juego en un comunicado. Entre abril y junio, la empresa registró un beneficio atribuido de 28 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,7% respecto al mismo periodo de 2024.

Según Joaquim Agut, presidente ejecutivo de la cotizada, "nuestros primeros resultados trimestrales como grupo cotizado en bolsa han sido muy positivos y en línea con los históricos, gracias al compromiso de nuestros empleados en la mejora continua y sostenible de nuestras operaciones".

"La ejecución de nuestra estrategia, el foco en el cliente y en la productividad han llevado a Cirsa a cumplir y superar de nuevo nuestros objetivos", ha añadido el primer directivo.

Tras la salida a bolsa, el grupo ha destinado 373 millones de euros a la reducción de su deuda. En conjunto, ha aliviado su apalancamiento en más de 700 millones, hasta posicionarlo en 2,68 veces sobre el ebitda.

Renovación de casinos

La división de casinos mantuvo entre abril y junio la senda de los trimestres anteriores. En este periodo, siguió la renovación de instalaciones, finalizando los proyectos del Casino de Marbella, el Casino de Cuitláhuac (México) y Fantastic Lima (Perú). Esta actualización ha sumado más de 500 slots en el trimestre.

Por otro lado, el crecimiento de los ingresos en la división de slots en España conservó la tendencia positiva del trimestre precedente, mejorando los ingresos a nivel interanual. "A estos buenos resultados ha contribuido de forma notable el excelente rendimiento de los nuevos modelos de Manhattan Mirage, con un nuevo conjunto de juegos que han sido muy bien recibidos por el mercado", ha explicado la compañía.

Los slots en Italia atraviesan una situación compleja, por lo que Cirsa "continúa implementando acciones de mejora para mitigar" el impacto de la coyuntura.

Acuerdo con el Liverpool

La división de juego online y apuestas deportivas incrementó los ingresos en un 63% y un 120% el ebitda respecto el mismo periodo del año anterior, a pesar de que en el 2024 tuvieron lugar eventos deportivos relevantes que no se han celebrado este año, como la Eurocopa y la Copa América. Las adquisiciones de Apuesta Total (Perú) y Casino Portugal (Portugal, impulsaron parte de dicho crecimiento.

El pasado junio, se firmó un patrocinio estratégico con el Liverpool FC que permitirá el uso de los activos de marca del club y activaciones digitales en todas las geografías donde opera la división online.

Salida a bolsa

La compañía realizó la salida a bolsa el pasado 9 de julio, a un precio de 15 euros por acción, con más de 250 inversores institucionales y una sobredemanda superior a ocho veces.

La colocación se desglosó en una oferta de suscripción de nuevas acciones por un importe de 400 millones de euros y otra de venta de títulos ya existentes por 53 millones, para alcanzar un free-float del 18%.