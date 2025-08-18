Cirsa cuenta con un potencial del 30% con las primeras coberturas del mercado en la última salida a bolsa en España

Cirsa ya cuenta con valoraciones de expertos y lo que es más importante: con referencias de precios objetivos. El mercado inicia así la cobertura en la última gran salida a bolsa en el parqué español y establecen, de media, la referencia del precio del valor de la compañía cotizada en los 20,15 euros. Es decir, el potencial alcista de la compañía se situaría en un 30,5% mientras que todas las recomendaciones son de comprar o sobreponderar.

Hasta la fecha, son cinco las firmas de análisis e inversión las que realizan un seguimiento de Cirsa. La firma de servicios financieros BTIG es la que realiza establece el precio objetivo más cercano al precio de cotización actual de la compañía de juegos y casas de apuestas que cumplió recientemente un mes como cotizada. Su referencia se sitúa en los 19 euros por acción, que supone un recorrido al alza adicional del 23%.

Mayor potencial asignan Pravin Gondhale, de Barclays, y James Wheatcroft, experto en Jefferies, que asignan un precio objetivo de 20 euros por acción. Francisco Riquel, de Alantra Equities, considera que la compañía tiene los fundamentales necesarios para cotizar en los 21,3 euros. Y el precio objetivo más alto hasta el momento lo establece el experto de Mediobanca, Fabio Pavan, con los 22,6 euros por acción que proyectan una subida adicional del 46% desde el precio de cotización actual.

El inicio de estas coberturas recoge las buenas expectativas de crecimiento depositadas en la compañía. Como ejemplo, desde el banco de inversión Barclays ponen en valor el liderazgo de Cirsa en mercados como el español y su capacidad de crecimiento en Latinoamérica a través de su estrategia de adquisiciones.

Desde Jeferies destacan en su primer informe cómo la compañía ha sido capaz de crecer de manera consecutiva en su beneficio bruto de explotación en los últimos 67 trimestres, sin incluir el periodo del Coronavirus. Además, los expertos prevén que la compañía cumpla con las guías propuestas en su salida a bolsa. Ocurre lo mismo en cuanto a sus objetivos de deuda.

Al precio actual, Cirsa cotiza por encima de su precio de referencia en su salida a bolsa, que fueron los 15 euros por acción el pasado 9 de julio. Ahora, se acerca de nuevo a sus máximos sobre el parqué en los 16 euros que llegó a tocar en la sesión del estreno bursátil. A estos precios, la compañía española del juego sigue cotizando con descuento frente a sus comparables más cercanos en el parqué europeo.

Si se compara el valor de mercado (Entreprise Value) de la media del sector que incluye a Lottomatica o a la francesa FDJ, entre otras, con el ebitda previsto para 2025 en el sector según FactSet, Cirsa aún cotiza casi un 35% por debajo del gremio.