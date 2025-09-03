Renta 4 empieza a seguir a Cirsa y recomienda comprar sus acciones

Cirsa apenas sube un 0,3% en el parqué desde su debut bursátil, del que hace ya casi dos meses. La multinacional del juego tocó la campana en la Bolsa de Barcelona el pasado 9 de julio. Hoy, Renta 4 se ha sumado a las demás casas de análisis que ya seguían a la compañía. Lo ha hecho con una recomendación de comprar acciones, y dando a Cirsa un potencial alcista de casi el 60%, hasta los 24,10 euros.

Con Renta 4, son ya 9 las entidades que aconsejan comprar acciones de Cirsa; la décima aconseja mantener. En opinión de Álvaro Arístegui, de Renta 4, la compañía "ostenta posiciones de liderazgo en la industria del juego en España y Latinoamérica, con un modelo único basado en una estrategia omni-channel (online y offline) y multi-activo (casinos, apuestas, juego online...), que desarrolla siempre en mercados regulados y estables". Cirsa, cuyo valor en bolsa supera los 2.500 millones de euros, opera en un sector en crecimiento y resiliente a los ciclos económicos, añade. "Se prevé que la industria del juego presente tasas de crecimiento anual del +6,3% en el periodo 2024-2028, con un mayor desarrollo en los segmentos online (+12,0%) y mercados de menor penetración como Latinoamérica, tras haber demostrado en numerosas ocasiones su carácter anticíclico (como en la gran crisis financiera y el Covid-19)". Le puede interesar: Cirsa cumple su primer mes como cotizada: la compañía del juego recupera los 15 euros de su salida a bolsa.

Cirsa, añade el analista, ha registrado 67 trimestres consecutivos de crecimiento desde 2005 (54 precovid y 13 post-covid), en los que ha multiplicado el ebitda [resultado bruto de explotación] por 9,8 veces (entre 2005 y 2024) [...], dando claras muestras de la recurrencia de sus resultados y capacidad para cumplir objetivos".

La media de analistas del consenso que recoge FactSet no es tan optimista como sus homólogos de Renta 4, pero aún así otorgan a Cirsa un precio objetivo de 20,09 euros, que se traduce en un potencial cercano al 33%. En lo que respecta al beneficio, la media de analistas sitúa las ganancias netas de Cirsa en 88 millones de euros este año, y estiman que más que lo duplicará, hasta los 196 millones, hasta 2028.