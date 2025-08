Demasiado perfecto, demasiado solo

Estuve dudando esta semana entre dos películas muy distintas para hablarles del momento que viven los mercados. Por un lado, El show de Truman, esa obra maestra en la que todo parece tan perfecto, tan armónico, tan feliz… que uno no puede evitar sospechar. Y por otro, El llanero solitario, ese héroe que cabalga solo por el desierto, ajeno al resto, convencido de que su camino es el correcto aunque nadie lo siga.

Y al final, he decidido hablarles de ambas. Porque el mercado americano lleva semanas comportándose como el escenario de Truman: todo encaja, todo sube, los resultados baten previsiones, la Fed no asusta y cada intento de corrección se disuelve en una nueva embestida alcista. Pero como decía Bernard Baruch, "el principal propósito del mercado de valores es hacer que el mayor número de personas cometan el mayor número de errores". Y cuando algo sube tan vertical, tan limpio, tan perfecto, hay que preguntarse si no estaremos dentro de un decorado.

Esta semana ya hemos visto la primera grieta en ese decorado: el cierre del hueco alcista que se abrió tras las palabras de Powell y los resultados de Microsoft. Que un hueco se cierre tan pronto, en plena euforia, nos avisa de que algo empieza a flaquear por dentro. La presión compradora da signos de agotamiento, y aunque todavía no sea el final del viaje, conviene subir el factor de protección. Disfruten del rally, sí, pero no se quemen.

Y mientras en Wall Street todo era gloria, en Europa la historia ha sido otra. Llevamos tres meses atrapados en un rango lateral del que nadie ha logrado salir con convicción. Solo el Ibex 35 lo intentó este jueves, superando el techo del canal que viene acotando la consolidación desde abril. Lo hizo él solo. El Dax no. El EuroStoxx 50 tampoco. Ningún otro índice europeo acompañó. Por eso lo llamo el llanero solitario. Y ya saben lo que pienso: en bolsa, si no van todos de la mano, la ruptura es más falsa que Judas.

Técnicamente, lo realmente importante ahora es vigilar el soporte clave de los 5.190 puntos en el EuroStoxx 50, base del lateral que define el escenario desde mayo. Esa es la línea roja, la que separa el bien del mal. Si se pierde ese nivel, se activaría una figura de doble techo con implicaciones bajistas hacia los 4.900 puntos. Justo ahí coincidiría con una corrección del 61,8% de todo el rally desde los mínimos de abril y, atención, con un ajuste del 10% desde los máximos recientes en los 5.470 (¿recuerdan la regla del 10%?). Todo encaja. Esa es la caída mínima que deberíamos ver antes de plantearnos nuevas compras. Ahí sí, si llegamos a los 4.900, será momento de cargar munición… y descargar la primera ráfaga de disparos.

En Wall Street, la paciencia también sigue siendo la mejor estrategia. No antes de que el Nasdaq 100 se dirija a la zona de los 20.000-20.700 puntos, que es el rango del enorme hueco alcista abierto a comienzos de mayo. Estoy convencido de que ese hueco acabará siendo rellenado. Y si eso sucede, también ahí se alcanzaría una corrección superior al 10% desde su último pico. Europa y Estados Unidos, cada uno a su manera, podrían cumplir esa regla y darnos la ansiada oportunidad. Solo hay que saber esperar.

Y no olviden que agosto es un mes traicionero. El Ibex ha caído en más del 55% de los últimos treinta agostos, con una media negativa superior incluso a mayo. El VIX, índice del miedo, ha subido en casi el 60% de los casos. Y muchas de las grandes tormentas de mercado de este siglo comenzaron en pleno verano. Porque cuando baja el volumen, los operadores se van a la playa y el mercado queda a merced de cualquier chispa, los sobresaltos pueden ser tan rápidos como inesperados.

Así que sí, estamos en tendencia. El Nasdaq sigue en modo cohete. Pero incluso en el mejor de los decorados, incluso en medio de una fiesta que parece no terminar, conviene recordar que la volatilidad puede llamar a la puerta en cuanto bajamos la guardia. Disfruten del viaje. Pero échense crema. Y si viene la caída que esperamos, no se asusten: simplemente, prepárense para disparar.