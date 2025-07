¡Fallo alcista del Ibex! "Alerta por episodios de volatilidad e incluso algún que otro susto"

A priori, un ligero recorte como el que que registró ayer el Ibex 35 (-0.12%) no debería suponer grandes cambios a nivel operativo y estratégico. Sin embargo, los movimientos que ayer registró el selectivo español alientan a que el inversor posicionado en el mercado nacional esté ojo avizor.

El índice intentó -sin éxito- superar el techo de la consolidación que viene atrapando su evolución en los últimos dos meses y medio. Pero la resistencia de los 14.275-14.360 puntos parece infranqueable a cierre de una jornada para el indicador, y eso es algo que debe ser vigilado con atención.

"Podría estar gestándose un fallo alcista, con las implicaciones bajistas que eso suele conllevar. Lo que haga el Ibex 35 en las próximas sesiones marcará el tono con el que podría comenzar el mes de agosto, y no me sorprendería ver episodios de volatilidad e incluso algún que otro susto", advierte el analista técnico y estratega Joan Cabrero. "He visto demasiadas veces cómo, tras romper al alza un lateral tan prolongado, llegan las ventas con fuerza y el mercado se da la vuelta con violencia", recuerda el experto.

Ibex 35

"Lo que vimos ayer en muchos valores del Ibex fue eso: un primer aviso de que la presión vendedora ha empezado a reclamar su espacio. No es una sentencia, pero sí una señal. Y en bolsa, las señales no se ignoran", sentencia

El fracaso a la hora de batir resistencias que ha protagonizado el Ibex 35 en las últimas horas, se produce en un contexto poco favorable para los alcistas en el resto de grandes selectivos de Europa. La mejor muestra de ello es la evolución del EuroStoxx 50, que ha demostrado su reiterada incapacidad para superar los 5.470 puntos en las últimas horas.

"Este movimiento invita a extremar la cautela y seguir quietos, agazapados, esperando nuestra oportunidad", explica Cabrero que invita a vigilar con precisión que el selectivo se mantenga entre los 5.190 y los 5.470 puntos.

"Mientras el índice europeo se mantenga dentro de este rango pueden estar del todo tranquilos. Es una pausa natural, una digestión del ascenso, no una señal de debilidad estructural", incide mientras advierte que la cesión de soportes, eso sí, "activaría un patrón de giro bajista que abriría la puerta al susto que desde hace semanas les vengo sugiriendo esperar".

Pendientes del petróleo y el dólar

La mirada del mercado hoy está puesta en la evolución del petróleo, que ayer repuntó con fuerza (2%) ante las presiones de Donald Trump para que Rusia alcanzara un tregua rápida con Ucrania, o se enfrentara a posibles sanciones económicas, y en el dólar estadounidense.

Y es que, el billete verde registró ayer su día más alcista desde mayo, al revalorizarse cerca de un 1%. Este movimiento del Índice Dólar, que recoge la evolución del dólar estadounidense frente a una cesta ponderada de sus divisas más negociadas, favorece que la tendencia del mes de julio sea favorable para la moneda norteamericana por primera vez en el año.

Esta semana, el mercado tiene sus ojos puestos -además de en las ganancias de las cuatro grandes tecnológicas de megacapitalización de EEUU- en indicadores clave de la primera economía del planeta, como el empleo y la inflación y como no, en la decisión de la Reserva Federal de este miércoles, que se espera que mantenga estable los tipos de interés. Todo ello actuara de catalizador para determinar si la moneda acaba el mes finalmente revalorizándose frente a sus cruces más negociados o no.