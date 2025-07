El Ibex 35 toca máximos de los últimos 17 años y ya está a menos de un 10% del récord histórico

El 14 de enero de 2008 el Ibex 35 cerró en los cerró en los 14.431,9 enteros. Un nivel simbólico para el mercado que supo a victoria en un momento en el que la burbuja inmobiliaria todavía no había explotado. A los pocos meses, todo el castillo de naipes construido sobre la base de las hipotecas subprime se vino abajo y el selectivo español tardó, nada más y nada menos, que 17 años en volver a recuperar esa cota histórica de los 14.000 enteros. Fue hace unos meses, el viernes 16 de mayo de 2025 después del terremoto arancelario de Trump. Este lunes, al calor del acuerdo in extremis alcanzando entre EEUU y la Unión Europea (UE), el Ibex ha vuelto a despuntar: en el día sube más de un 1,15% hasta los casi 14.400 puntos, lo que supone un avance del 0,98% respecto de los máximos anuales de mayo y lo lleva a colocarse a menos de un 10% de distancia de los máximos históricos del 8 de noviembre de 2007, cuando estuvo en los 15.945,70 puntos.

Ahora, el consenso de expertos que recoge Bloomberg fija el precio objetivo para el Ibex 35 en los 15.124 puntos. Esta es la valoración más alta ofrecida para el índice nacional desde 2008 e implica seguir viéndole recorrido para los próximos meses. El Ibex 35 podría seguir subiendo hasta un 5% adicional, un alza que se añadiría a la fuerte revalorización que el selectivo acumula desde que empezó el año. Con un 23,27% de ascenso en 2025, el índice se establece como el más alcista entre los principales parqués del Viejo Continente y también de Wall Street.

Así las cosas, el Ibex 35 mira a los 14.400 puntos. De hecho, el índice ya ha superado la resistencia marcada por Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, entre los 14.275 y los 14.360 puntos y alcanzado nuevos máximos del año. "Sin embargo", advierte, "déjenme decirles algo que quizá no quieran oír: una ruptura de ese techo no me emocionaría demasiado".

Banco Santander y BBVA, las dos grandes entidades que presentan resultados esta semana, son dos de los valores que más ganan en el día con ganancias por encima del 1,5%.

Un aspecto notable de esta sesión es que siete valores del Ibex 35 han alcanzado máximos del año. Entre ellos destacan Santander, Unicaja, Acciona, CaixaBank, Grifols, Repsol y Sacyr. Picos de cotización que no solo el momentum alcista general, sino también fortalezas individuales: Repsol se beneficia ahora de los precios estables del petróleo y su programa de transición energética; mientras que la banca lo hace al calor del entorno de tipos favorable.

La paz trumpista por la que claudica Europa

Detrás de este verde en los mercados está el gran titular del día: el acuerdo comercial que se selló este fin de semana entre Estados Unidos y la Unión Europea. Justo a tiempo, antes de que el reloj marcara el 1 de agosto como fecha fatídica. Washington ha impuesto un arancel base del 15% a la mayoría de las exportaciones europeas, pero evitando el caos de un conflicto mayor. A cambio, la UE se compromete a inyectar 60.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses y a comprar 750.000 millones en energía estadounidense.

"El acuerdo comercial entre la UE y EEUU que se aplicará a casi todos los sectores incluyendo los automóviles, no tendrá repercusión sobre las exportaciones de acero y aluminio (que mantendrían un arancel del 50%) ni a los productos aeroespaciales (que quedan exentos)", recuerdan los analistas de Banco Sabadell quienes, al tiempo, entienden como "contrapartidas" para los Veintisiete esas inversiones obligadas en EEUU y la compra de energía y equipos militares norteamericanos. "Las decisiones sobre productos farmacéuticos y los semiconductores quedan pendientes de negociación", avisan.

Con los números sobre la mesa, el optimismo templado de las bolsas en este lunes lleva al EuroStoxx 50 a escalar algo más de un 0,8%, borrando parte del mal sabor de boca dejado por las caídas de la semana pasada. En Alemania, el Dax gana en el entorno del 1% con el sector automovilístico pisando el acelerador a fondo, mientras Francia no se queda atrás: el Cac 40 avanza hasta un 1,1%, gracias al empuje de las farmacéuticas y, de nuevo, los automóviles. Cruzando el Canal de La Mancha, el Ftse 100 británico se recupera con un repunte modesto del 0,3%, sacudiéndose las presiones de días anteriores.

Por valores, la neerlandesa ASML lidera el rebote de la sesión con una ganancia superior al 5%, mientras que la alemana Infineon, la italiana Ferrari o la farmacéutica francesa Sanofi destacan en el resto de plazas.

Por sectores, gigantes del automóvil como Porsche, Volkswagen y Mercedes-Benz celebran en bolsa que, aunque el arancel del 15% toca productos clave para la producción de vehículos, es más benigno de lo temido. Las farmacéuticas, con Novo Nordisk y Roche, también levantan cabeza.

Sea como fuere, los inversores estarán pendientes esta semana más allá de los aranceles de la reunión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y datos clave como el PIB del segundo trimestre de la eurozona. Posibles catalizadores de más volatilidad en una época estival en la que los niveles de negociación bajan y en la que cualquier susto, por pequeño que sea, puede terminar provocando un seísmo en el mercado.

"Los datos sugieren que la economía sigue gozando de buena salud y que existe el riesgo de que se inicie la tendencia alcista de la inflación debido a los aranceles", dice Mauro Valle, responsable de renta fija en Generali AM, y recalca: "El mercado espera que la FED vuelva a recortar tipos entre septiembre y octubre, pero ya no valora dos recortes a finales de año. La incertidumbre sobre el escenario económico y el impacto de los aranceles es alta, y la Fed probablemente seguirá tomándose su tiempo".