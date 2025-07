Las renovables de la bolsa española todavía 'esconden' un potencial del 19% en bolsa

En verano el mercado no descansa. Iberdrola sacudía a principios de semana la bolsa española al anunciar una ampliación de capital histórica de 5.000 millones de euros cerrada este pasado viernes. Un terremoto con réplica en el resto de valores de renovables a las que el titán que dirige Ignacio Sánchez-Galán marca el ritmo. Su movimiento de esta semana, en la que tras una bajada ha vuelto a cotizar por encima de los 15,15 euros a los que emitió la ampliación de capital, llega en un momento dulce para la empresa con sede en Bilbao.

La hoja de ruta de la firma contempla un aumento de su inversión bruta hasta los 15.000 millones de euros anuales y elevar en un 75% su inversión en redes entre 2026 y 2031. El objetivo: triplicar el valor de su base de activos regulados hasta superar los 90.000 millones de euros en 2031. Una estrategia que se focalizará en países con marcos regulatorios estables y calificación crediticia "A".

Según Bank of America, las inversiones ya se han incrementado un 7% interanual, alcanzando los 5.662 millones de euros, y el flujo de caja operativo ha crecido un 15%, lo que ha permitido limitar el aumento neto de deuda. Así, Santander y BofA coinciden en que la operación busca garantizar que Iberdrola mantenga su actual calificación de grado de inversión (Baa1/BBB+).

Y es que en un entorno de tipos aún manejables, Iberdrola apuesta por una sostenibilidad que va más allá de las palabras. No es casualidad: con un PER (veces que se recoge el beneficio en el precio de la acción) estimado en 16,2 veces para 2025 y un potencial alcista modesto del 3,2%, la compañía se posiciona como un refugio estable en la industria Sin embargo, esta ampliación no surge del vacío; responde a la presión global por acelerar la descarbonización.

Pero, ¿qué pasa con sus rivales?

Ahí es donde la trama se complica, y el sector revela dinámicas algo escondidas. Parte de la trama se escribe sobre los títulos de Acciona Energía, que acumula en el año una revalorización de más del 40% al calor de las noticias por sus alianzas estratégicas en proyectos eólicos marinos, un nicho que podría redefinir el mapa energético ibérico. Sin embargo, los analistas advierten de un potencial negativo, el precio de la acción está un 8% por encima del objetivo, sugiriendo que el PER de 15,4 veces podría estar inflado.

En cualquier caso, la sombra de Iberdrola también se cierne sobre estrellas emergentes dentro de la industria. Grenergy Renovables, cuya acción ha explotado con una subida en bolsa en 2025 de más del 100%, sigue siendo una clara recomendación de "comprar", según los datos de FactSet. Su PER de 18,1 veces pinta un cuadro de crecimiento acelerado, pero ¿resistirá la presión de gigantes como Iberdrola, que con su inyección de capital podría acaparar más proyectos solares?

Aquí entra en juego Solaria, otra pura sangre renovable, con un ascenso del 40,8% en el año, pero un potencial alcista todavía del 8,8%. Solaria ha estado en el foco por sus innovaciones en paneles de alta eficiencia, noticias que contrastan con el panorama más cauto de Acciona. Además, ha sido recientemente uno de los valores más negociados de la bolsa española. Acorde a los datos recogidos por este diario, la de renovables apenas necesita 85 sesiones de negociación para alcanzar un volumen de intercambios de capital en bolsa similar a su valoración de mercado. Es un valor que, se va a ver beneficiado por la "revolución para la demanda energética" del desarrollo de los centros de datos.

Fuentes del mercado alegan que el fuerte volumen de negociación de las acciones de Solaria responde al creciente interés por el sector de las energías renovables y al papel estratégico que la compañía desempeña en la transición energética europea.

Pero no todo es euforia. En las sombras de las grandes del sector, compañías como Audax Renovables luchan contra corrientes adversas, con una caída del 3,2% en bolsa este año, la única en rojo. Sin embargo, los expertos le dan un potencial del 53,3% y un PER bajo de 12,1 veces, lo que la convierten en una apuesta tentadora.

Más allá, está el caso de Cox, con su modesto pero sólido 13,5% de avance en bolsa y el PER más bajo del sector, de 9,2 veces. Cox ha acaparado titulares en los últimos meses por adquisiciones en almacenamiento de energía, un área crítica que Iberdrola también codicia con su nueva liquidez.

Y tampoco conviene olvidar el caso de Ecoener, la más pequeña de la industria con una capitalización de 282 millones, que avanza un 10% en bolsa en el año y para la que los analistas ofrecen un potencial del 16,5%. Así, un PER de 58,4 veces refleja que podría ser una de las apuestas de alto riesgo en el sector de las renovables españolas.