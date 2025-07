¡Houston, tenemos un problema! Todo parece perfecto, pero incluso las trayectorias más brillantes pueden verse truncadas

Con el mercado norteamericano en plena subida libre absoluta -o modo cohete, coloquialmente hablando- y las bolsas europeas manteniéndose sobre soportes y, por ende, manteniendo viva la posibilidad de que a corto plazo en el Viejo Continente pueda verse un último estallido alcista, el ánimo del inversor no puede ser más optimista.

Sin embargo, tal y como asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de elEconomista.es, en el último episodio del podcast Estrategia de Mercado, "todo parece perfecto, pero incluso las trayectorias más brillantes pueden verse truncadas". "No soy bajista, eso debe quedar claro", explica, mientras matiza que "hay que disfrutar del viaje, pero desde una visión operativa responsable, manteniendo la exposición reducida tras haberla ajustado semanas atrás, conscientes de que en cualquier baile conviene saber cuándo abandonar la pista, antes de que solo queden los borrachos y la resaca".

De hecho, el experto asegura que espera pacientemente a que llegue otro susto de mercado, -"esa pequeña avería en la nave"- que sirva para reconfigurar la ecuación rentabilidad-riesgo y permita volver a comprar con convicción. "Solo entonces, cuando llegue ese ajuste inevitable, será cuando aumentemos nuestra exposición a bolsa con convicción", afirma.

Hasta entonces, la tendencia podría llevar incluso al Russell 2000, que agrupa a las pequeñas y medianas compañías norteamericanas, a entrar también entre en subida libre absoluta. Solo le falta un último tramo al alza, de un 10% adicional, que lo llevaría a batir los máximos de 2021 y 2024 en los 2.480 puntos. "En ese momento tendríamos en Wall Street un auténtico repóker de ases: todos los grandes índices en subida libre absoluta. Esa sería la culminación de la gran fiesta alcista, la foto perfecta, que invitaría a disfrutarla con serenidad mientras esperamos pacientemente el próximo susto de mercado", destaca Cabrero

En Europa, la situación es más pausada

En Europa, la situación es más pausada. Los principales selectivos de la región protagonizan dos meses moviéndose de forma lateral, con toda la tranquilidad del mundo, purgando la sobrecompra y aguantando sobre soportes como los 5.190 puntos del EuroStoxx 50, y los 13.700 puntos del Ibex 35. "Mientras estos soportes no se pierdan, no tendremos susto y no podemos descartar incluso una traca final".

El movimiento de las bolsas europeas podría, de hecho, confundir a muchos e invitar a pensar que empieza algo grande, cuando quizá solo sea otra traca final, una réplica del exceso de confianza que vemos en Wall Street. Por eso, quienes quieran optar a esa traca final deben ser conscientes que será solo para aquellos con un perfil más agresivo. "Agresivamente, si quieres, con stop en estos niveles, pues te compro la idea de que puedas intentar aprovechar la traca final. Pero eso se lo dejo a los valientes, a los perfiles más agresivos, a los que son más calmados, más con una orientación de medio y largo plazo".

"Para un perfil menos arriesgado soy partidario, haya o no una traca final, de esperar a que haya un susto antes de volver a comprar con fuerza", sentencia.