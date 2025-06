Cuando el mercado mira hacia abajo, el verdadero peligro es mirar demasiado

Hay películas que hablan de caídas, y luego está Vértigo, de Hitchcock, donde el miedo no está en el golpe sino en la posibilidad misma de caer. Algo parecido ocurre ahora en los mercados. El Nasdaq 100 ha escalado hasta el Techo de DeepSeek, ese nivel que marcó la cumbre desde la que se inició la última corrección relevante de las bolsas y cuyo suelo se encontró en los mínimos de abril. Desde entonces, el principal índice tecnológico ha recuperado todo el terreno perdido, hasta volver a encaramarse a esa cima. ¿Y ahora qué?

Es lógico que surjan miedos. Cuando uno sube tan alto, el vértigo es inevitable. Lo que no está tan claro es si lo que hemos visto este viernes, con ese hueco bajista abierto tras el ataque de Israel a instalaciones nucleares y posiciones militares iraníes, es un simple temblor o el preludio de una corrección más seria. Experiencia obliga: llevo más de 25 años siguiendo los mercados y sé que los descensos importantes suelen comenzar con un hueco o una vuelta en un día. Por eso, aunque aún no hay confirmación de nada, conviene activar la señal de alerta.

Aun así, me sorprendería que este segundo contraataque bajista tuviera éxito inmediato. El primero se produjo el 23 de mayo, cuando las bolsas estadounidenses sufrieron su primer ataque bajista serio desde el inicio del rally del 7 de abril. Ese día se abrió un amenazante hueco a la baja tras los anuncios de aranceles del 50?% a la UE y del 25?% sobre iPhones fabricados en el extranjero, una amenaza que sacudió sectores clave como tecnología y consumo. Sin embargo, el hueco fue cerrado al día siguiente, en una rápida reacción que dejó ese primer asalto en intento fallido. Ahora, con el segundo disparo en marcha, cabe preguntarse si el mercado está ante una embestida seria… o si, como dice el refrán, no hay dos sin tres. Porque en bolsa, como en los viejos cuentos, a veces la tercera vez es la vencida.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

Ahora estamos ante otro asalto. El Nasdaq ha alcanzado el Techo de DeepSeek, sí, pero el S&P 500 se ha quedado a las puertas y el Dow Jones Industrial aún circula un 5?% por debajo. La ofensiva vendedora aparece, por tanto, cuando los principales bastiones del ejército alcista aún no están plenamente desplegados. Esa falta de sincronía podría debilitar el empuje bajista, al menos en esta segunda embestida.

Europa aguanta mientras tanto

Europa, mientras tanto, aguanta posiciones. En el Ibex 35, el soporte clave sigue estando en los 13.700/13.800 puntos, base del canal que ha contenido la consolidación de las últimas tres semanas y que además coincide con el primer nivel de ajuste proporcional del rally iniciado en abril desde los 11.589 puntos. Solo si se pierde esa zona, junto con los 5.200/5.250 puntos del EuroStoxx 50, podríamos empezar a hablar del fin de ese tramo alcista y de la apertura de un proceso de digestión de toda la subida. Y, aun así, no cambiaría el enfoque de fondo: ese tipo de corrección sería más una oportunidad que una amenaza. Nada de correr tras los precios. El buen cazador espera, con paciencia, a que el mercado le ofrezca un blanco limpio.

Por ahora toca convivir con la duda. El hueco bajista está ahí, el vértigo también, y el fin de semana se nos echa encima con la incógnita abierta. Puede que todo quede en un susto. O puede que no. Lo que es seguro es que, en las alturas, como bien sabía Hitchcock, lo más peligroso no es caer, sino mirar hacia abajo.

Y llegado este punto, tampoco me parece mal seguir el plan y, sin dramatismos, empezar a cosechar parcialmente. Que el Nasdaq haya alcanzado el Techo de DeepSeek bien puede ser una invitación a dejar el último duro para otros, a reducir exposición en tecnología si se va muy cargado. No se trata de vender como si no hubiera mañana, sino de actuar con criterio. Ya lo decía el legendario Bernard Baruch: "He hecho dinero vendiendo demasiado pronto". A veces, en los mercados como en la vida, saber bajarse a tiempo también es parte del viaje...