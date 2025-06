El techo a corto plazo del Ibex 35 se encuentra en los 14.750, pero puede dilatarse

A lo largo de las últimas sesiones, las bolsas europeas -incluido el Ibex 35- se han dedicado a consolidar posiciones de forma lateral en un movimiento que está sirviendo para aliviar parte de la sobrecompra que presentaban tras las últimas y fuertes subidas.

Este movimiento, además, está permitiendo en el caso del EuroStoxx 50 que, a corto plazo, el selectivo lleve siete sesiones dentro de la línea de vela del pasado 23 de mayo, que fue el último día en el que los bajistas intentaron tomar el control y pusieron en jaque el rebote de las últimas semanas, destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader quien afirma que esto "es más un signo de fortaleza que de debilidad".

"Me sorprendería mucho que asistiéramos a una caída importante en el EuroStoxx 50 sin que antes la principal referencia europea haya al menos alcanzado sus anterior altos del año", lo que implica un potencial adicional del 4-5% desde los niveles actuales de cotización.

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

Y más aún si se tienen en cuenta los datos macro publicados ayer en la primera economía del planeta, EEUU, que mostraran que el mercado laboral del país está resistiendo, aliviando las preocupaciones sobre una recesión global. Y es que, el aumento de las ofertas de empleo refuerza la afirmación de la Reserva Federal de que el mercado laboral se encuentra en una buena situación, lo que respalda la postura de los funcionarios del banco central norteamericano de mantener los tipos de interés sin cambios.

El Ibex 35 es un oasis

"España es un oasis", así resumió Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas, la encuesta realizada entre marzo y abril por la institución a más de un centenar de expertos del mercado que anticipaban al selectivo español "un mejor comportamiento" que el resto de la bolsa europea. "Yo no vendo", explicó Solana. "No veo motivos para que el Ibex tenga una gran caída", dijo citando la fortaleza de los balances de las empresas, el aumento de la renta disponible aumentando, los tipos de interés bajando, etc.

Una tesis que coincidiría a corto plazo con la consolidación de las últimas sesiones del Ibex 35 de forma lateral, en un movimiento que está sirviendo para aliviar parte de la sobrecompra que presentaba. "Que consuma tiempo moviéndose lateral para aliviar la sobrecompra es de todo menos un signo de debilidad y plantea que lo más probable es que en cualquier momento podamos asistir a otro segmento alcista que podría llevar al selectivo español a buscar el techo del canal que viene guiando las subidas durante los últimos años, concretamente desde el año 2022", explica Cabrero.

"Actualmente, tras la última consolidación, el techo de este canal se encuentra cerca de los 14.750 y si tarda un poco más de tiempo podría discurrir por los 15.000 enteros", matiza el experto.