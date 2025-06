La importancia de los máximos que no se superan: lo que ocurra en este punto será vital a la hora de comprar bolsa

Si bien es cierto que operativamente sigue intacta la hoja de ruta y la estrategia técnica a seguir a la hora de operar en el mercado, también lo es que la bolsas afrontan en las últimas sesiones un momento decisivo, al haberse acercado a las grandes resistencias que han frenado el avance alcista en lo que va de año.

Precisamente en ese nivel es donde debe estar ahora la lupa. En esos máximos que a las bolsas tanto les está costando superar, porque lo que ocurra en el mercado en este punto será clave para tomar decisiones estratégicas y comprar con más o menos fuerza cuando llegue el momento.

"Si los máximos son superados de forma general y tenemos un desmadre a la americana, entonces estaría mucho más tranquilo para comprar en una futura corrección", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. "En ese caso, ya una corrección del 38.2% o del 50% de todo el tramo desde los mínimos de abril, yo recomendaría comprar sin tapujos".

Por contra, si las bolsas no consiguen superar de manera holgada los niveles resistivos a los que se enfrentan, "no descartaría una vuelta a los mínimos de abril; compraríamos en corrección, pero me dejaría munición por si viéramos esa caída a la zona que separa el cielo del infierno", explica el experto.

"Precisamente es ese compás de espera en el que estamos el que me resulta inquietante. ¿Será este baile una antesala de una nueva fiesta alcista en la que todas las bolsas logren, tras corregir el fuerte rebote, marcar nuevos altos de todos los tiempos... o será, como en el documental The Last Dance (que retrata el final de la dinastía de los Bulls de Jordan), el último gran baile antes de un cambio de ciclo más profundo y extenuante? La verdad es que no tengo la respuesta, pero no duden que en próximas semanas y meses iremos desmenuzando la margarita", explica.