El bono americano, rehén de las políticas de Trump, se instala al filo del 4,5%

El mercado de deuda pública americana se ha visto más presionado que el europeo en mayo. La rentabilidad del bono de Estados Unidos a diez años ha crecido desde el 4,16% al 4,5% en un sólo mes, lo que supone pérdidas del 3% debido a la caída de su precio. El riesgo Trump es su principal losa. Sus políticas comerciales han avivado el temor de un menor crecimiento económico o de más inflación, mientras que su expansiva política fiscal genera preocupación por el aumento del déficit. Con ello, la rentabilidad de la deuda americana a largo plazo también se encuentra en el punto de mira, con el bono a 30 años coqueteando con el 5%.

La rentabilidad del bono americano a diez años ha aumentado 35 puntos básicos en mayo, hasta instalarse al filo del 4,5%, a falta de sólo un día para acabar el mes -a media sesión europea tocó el 4,53%-. Este jueves, la decisión del Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos de anular gran parte de los aranceles impuestos por Trump en su segundo mandato y la confirmación de las actas de la Fed de que se puede prolongar la pausa en la bajada de tipos volvieron a desatar las ventas en el mercado de deuda, aunque se suavizaron con el paso de las horas.

Por primera vez en mucho tiempo, este activo no ha servido de refugio en episodios de volatilidad, lo que ha puesto en duda la llamada "excepción americana" (la condición especial que históricamente ha tenido Estados Unidos como epicentro del sistema financiero mundial). En mayo, de hecho, la rentabilidad del bono americano a 10 años ha llegado a escalar hasta el 4,62%, poco después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobase in extemis el proyecto de ley fiscal estrella de Trump, conocido como "One Big, Beautiful Bill", que da continuidad a los ajustes tributarios que Trump hizo en su primer mandato en 2017. Se quedó cerca de su máximo anual, el 4,79% que tocó el 14 de abril, con posterioridad al Día de la Liberación.

Mientras tanto, la deuda pública europea no se ha visto tan presionada. En el caso del bono español a diez años, por ejemplo, su rentabilidad permanece sin apenas cambios, en el 3,16%, prácticamente igual que como empezó el mes. La del bono italiano ha bajado incluso, hasta el 3,54%, mientras que la del bono alemán ha escalado alrededor de 7 puntos, hasta el 2,57%; y la del francés se ha incrementado en algo más de 2 puntos, hasta el 3,23%.

Ha sido en mayo, también, cuando la rentabilidad del bono americano a 30 años ha superado la barrera del 5% -una frontera que no cruzaba desde 2023-. Fue a raíz de que Moody's retirase al mayor emisor de deuda del mundo la calificación de Triple A (la mejor nota posible) que mantenía en solitario. Pero lejos de relajarse en los días posteriores, la rentabilidad de esta deuda llegó a tocar incluso el 5,14% el pasado 22 de mayo intradía, un nivel no visto desde 2007. A media sesión europea, el interés de este activo se movía en torno al 5,009% el jueves.

Aunque no de una forma tan exagerada, el empinamiento de la curva en los tramos más largos de la deuda pública se está produciendo a escala global. Esto se debe a las "altas necesidades de financiación gubernamental, la reducción del balance de los bancos centrales y a una caída en la demanda de duración por parte de los inversores", explican en Bank of America. "Creemos que los riesgos de empinamiento son más pronunciados en Estados Unidos, seguido de Japón, la zona euro y el Reino Unido, donde somos optimistas", añade. Esto significa, en otras palabras, que las rentabilidades de la deuda a largo plazo podrían subir todavía más e implicarían pérdidas latentes por precio para quien compre ahora.

Pocos bonos 'salvan los muebles' en mayo

En términos generales, mayo no ha sido especialmente positivo para la renta fija. De los principales índices de bonos de Bloomberg y Barclays, sólo cinco han cerrado en verde el mes: el de high yield americano, que gana un 1,5%; el de préstamos apalancados de Estados Unidos, que sube un 1,44%, el de high yield global (con un 1,39%); high yield europeo (1,22%) y deuda emergente en dólares (0,38%).